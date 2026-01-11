【行動政府・行動正能量】鐵馬37區迎最終章 陳亭妃：感謝鄉親陪我走完最關鍵的一哩路

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

民進黨台南市長初選進入最關鍵時刻，立法委員陳亭妃今天預計完成「鐵馬37區・前進市政府」行動最終章，鐵馬車隊回到她政治成長的起點—安南區、北區、中西區，也象徵這段從基層出發、一步一腳印的政治旅程，正式匯集所有正能量，前進市政府。

【行動政府・行動正能量】鐵馬37區迎最終章 陳亭妃回到政治成長起點：感謝鄉親陪我走完最關鍵的一哩路。（圖／陳亭妃辧公室）

陳亭妃表示，「今天，真的是最關鍵的一天。」她感謝一路以來陪伴的鄉親與支持者，陪她走完最後、也是最重要的一哩路。這不只是一趟鐵馬行動，更是一段回顧初心、重申承諾的旅程。

陳亭妃回憶，自己7歲時就曾站在街頭，拿起大聲公替父親陳佳照助選；23歲那年，她再次拿起大聲公，替自己宣傳，承接父親的衣缽，正式踏上從政之路。從最基層開始，她始終沒有離開過這片土地。

她指出，23歲以婦女保障名額當選最年輕市議員後，始終兢兢業業、一步一腳印打拚，從不敢鬆懈。2008年轉戰立法院，當年在外界普遍不被看好的情況下，於北區、中西區、安南區僅以943票險勝，跌破眾人眼鏡；此後連續以亮眼成績獲得鄉親肯定，直到第五次立委連任，拿下超過七成得票率，不僅是全國女性立委、民進黨全國立委第一高票，更創下台南立委第一高票紀錄，六戰六勝謝龍介，打下兩人對戰全勝的優秀成績。

陳亭妃強調，這些成績不是個人的榮耀，而是與地方長年深厚連結的見證。「只要民眾有困難，就會想到陳亭妃，這是我最大的驕傲。」她說，這份信任來自長時間的陪伴與行動，也正是她持續推動「行動政府、行動正能量」的初衷。

鐵馬行動即將在今日下午前進市政府，陳亭妃強調，為台南打拚的腳步不會停下。她呼籲所有支持者繼續集結正能量，與她一起向前行，寫下台南新的歷史篇章。

