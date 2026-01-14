行動智慧學校巡迴抵臺東 推廣VR科技縮短數位落差

學員戴上VR頭盔，體驗數位科技運用在教學的魅力。

臺灣智慧教與學推廣協會理事長楊昌珣現場分享

學員戴上VR頭盔，體驗數位科技運用在教學的魅力。

臺灣智慧教與學推廣協會為推動偏鄉數位科技教育，今(14)日於國立教育廣播電臺臺東分臺分享行動智慧學校計畫，該計畫透過巡迴全臺16個縣市，將虛擬實境與人工智慧等創新科技，帶進128所偏鄉學校，理事長楊昌珣表示，希望消弭城鄉資源落差，透過科技與教學熱忱，讓偏鄉學童不受環境限制，享有與都市同等數位學習機會，實現教育公平理想。

行動智慧學校載著14台虛擬實境頭盔巡迴全臺，今日抵達教廣臺東分臺，帶領學員體驗科技教育與虛擬實境教學，楊昌珣表示，活動不只玩虛擬實境，更推動數位敘事課程，「藉由簡單的VR創作軟體，讓孩子們創作，結合AI生成夢想中的場景，透過敘說表述的方式，把原本枯燥的作文變成有聲音及影像的作品。」

退休老師丁嘉輝分享，他們到過臺灣各個偏遠學校，雖然旅途遙遠且生活條件艱辛，但學生的真誠回饋是最大動力，對於偏鄉教育他認為，「其實要讓孩子去體驗不同的教育方式、看不同的世界，我們把VR帶進偏鄉的目的，是希望孩子在資源匱乏的情況下，也能與世界接軌，能夠看見世界進步的樣子。」

協會表示，為了持續深化影響力，將擴大服務範圍，計畫每年舉辦80場巡迴教學，也感謝奇鋐教育基金會支持，希望帶領更多孩子透過科技探索新視野，培養面對未來挑戰的競爭力。