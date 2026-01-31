「行動毒窟」竄中原夜市卡車陣 警破窗逮人

警方攔查可疑車輛，毒犯拒檢衝撞逃逸卻自撞卡車陣，遭破窗逮捕起獲大量毒品。圖／東森新聞





昨天(30)晚上，在桃園中原大學旁夜市，警方發現一部可疑車輛，闖紅燈停在路中強勢破窗，逮捕車內兩名毒犯，還起獲大量毒品，包含安非他命、海洛因、依托咪酯等。毒犯拒檢一度想逃，結果自撞前方車輛，卡在車陣中狼狽落網，而時間剛好是在周五的晚餐時間，不少人下班、用餐，都會經過這邊，也造成交通壅塞。

員警鳴笛示警遭駕駛無視，當場喝令「車不要動」並要求下車，隨後持警棍破窗，強勢將駕駛拉下車。

員警：「跑什麼跑，下來，趴著趴著，趴著趴著。」

員警：「有啦，有煙彈啦，依托咪酯。」

都困在車陣裡了還想逃結果自撞前車，逃跑理由全是因為掉在地上的煙彈，確認是喪屍毒品。

員警：「去跟檢察官講，好不要再講。」

包含車上副駕駛，兩人被抓後，神情恍惚的坐在路邊。警方從包裡搜出，好幾瓶不明液體，另外也在兩人身上，起獲安非他命、海洛因，依托咪酯等大量毒品。

事發就在30號晚間6點多，桃園中壢中原大學旁夜市。這輛轎車闖紅燈停在路中央，後方的保安大隊見他行跡詭異，立馬出動。

員警：「小心喔，注意安全，注意安全。」

駕駛拒檢試圖開車逃逸，卻卡在車陣中插翅難飛，自撞前車，警方立即破窗逮人。只是現場道路狹窄，又是交通要道，時間還是周五晚上，下班下課時段，造成車輛嚴重回堵。危險毒駕，還載著滿車毒品，化身行動毒窟，在路上趴趴造，卻敗在交通違規，被警方一網打盡。

