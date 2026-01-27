行動治理到北海岸 侯緊盯建設

新北市萬里區長黃雱勉（後排右三）27日於行動治理座談會中報告區政建設成果。（張鎧乙攝）

新北市長侯友宜27日率市府團隊前往萬里區、金山區辦理行動治理座談會，地方議員當場點名「金山青年活動中心」長期閒置、活化進度牛步，質疑政治與行政程序層層卡關，影響地方觀光與運動設施發展。侯友宜則回應，今年是任期最後1年，市政不能停滯，強調「老案要清、新案要快」，能做的先做，上半年先把工程與規畫推進，7月將再回到地方檢視成果。

侯友宜表示，新北市多年來同時肩負都會與邊陲治理壓力，即便《財劃法》通過後仍是全國人均預算最低，但市府已優先將資源下放區公所。今年萬里、金山區預算都比去年增加1億多元，集中投入基礎建設，「能發包的就先準備，不用等下半年大家忙選舉才來做」。

國民黨議員白珮茹指出，金山與萬里雖人口僅約2萬人，卻是北海岸國際觀光門戶，青年活動中心若能順利活化，將是帶動地方發展的重要節點。她直言，該案因不當黨產爭議延宕多年，官司一打就是3年，「政治力如果少一點，地方發展會快很多」，呼籲中央與市府協調，讓場地回歸公共使用，不要再成為地方發展的絆腳石。

民進黨議員周雅玲說，北海岸長期缺乏游泳池，家長與里長「異口同聲」反映需求，金山青年活動中心原有溫泉與泳池設施，具活化條件，卻遲遲未見具體方案。她直言，相關單位過去僅著眼維護經費，未提出完整營運與使用計畫，「這不是少數人的期待，而是整個金山、萬里的共識」。

侯友宜強調，金山青年活動中心目前涉及國有財產署管理，市府正持續與中央協調短期與中長期活化方向，是否能結合游泳池、溫泉或多功能使用，會要求相關局處提出更積極的可行方案，而非僅止於維護思維。

此外，近年萬里、金山已完成龜吼漁夫市集改建、大鵬足湯公園、翡翠灣候車亭汰換、新設觀光公園景觀廁所，以及多處道路、籃球場與兒童遊戲場改善工程。民政局長林耀長表示，自民國108年啟動行動治理以來，金山區67項提案已完成61案，萬里區24項提案已完成20案，達成率均超過8成。