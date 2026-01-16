行動治理到土城 侯友宜：加強地方溝通、完善交通與司法園區 打造土城宜居典範

侯友宜市長與里長握手寒暄 新北市衛生局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市長侯友宜今（16）日下午率領市府團隊前往土城區，與在地47位里長召開行動治理座談會。侯友宜強調，土城交通建設已進入收割期，捷運三鶯線預計於今（115）年通車，屆時三鶯地區至臺北市通勤時間可縮短20分鐘；配合萬大中和及土城樹林線、金城交流道及司法園區開發，加上已營運的土城醫院、運動中心及社會住宅，土城將成為北台灣最耀眼的宜居指標。

侯友宜市長與土城區里長大合照 新北市衛生局提供

侯友宜表示，為了落實地方建設，今年市府已編足各項基礎建設預算，交由各機關執行，確保基層需求能及時回應。會中細數土城近年轉變，包括施工中的萬大中和線、土城樹林線，以及即將通車的捷運三鶯線。針對三鶯線進度，市府已於去（114）年底完成穩定性測試，目前正進行系統優化並接續辦理初履勘作業。此外，國道 3 號金城交流道預計於116年完工，屆時將串聯土城醫院醫療服務範圍，大幅提升區域通勤便利性。

就地方關注的殯葬議題，侯友宜現場指示民政局與在地里長溝通及共同面對，另針對違法殯葬業者，侯友宜也展現強硬立場，要求民政局依法令規定，嚴格辦理。

另針對捷運三鶯線測試期間的環境品質，侯友宜十分重視居民感受，要求捷運局積極優化測試方案，並強調分貝標準應優於法令規範，同時指示盡量避免於夜間試車，確保周邊住戶安寧。市長表示將親自前往視察環境狀況，務必調整到民眾滿意。此外，為即時服務里民，侯友宜要求捷運局將施工窗口直接提供給里長，建立第一線即時反映機制，確保問題能迅速獲得解決。

侯友宜強調，市政建設不分藍綠，大家都是為地方打拼的工作夥伴，未完成案件將持續由市府列管，透過「府區共治」模式，積極回應地方心聲，攜手打造土城成為永續、幸福的都會核心。