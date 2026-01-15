行動治理前進新莊 侯：打造核心都會區

《圖說》侯友宜市長與新莊里長們合影。〈民政局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市「行動治理」座談會今〈15〉前進新莊區公所，與轄內84位里長暢談，會中針對設置第二生命紀念館、公園設施優化、電纜地下化等議題一一進行討論。侯友宜除感謝里長與民意代表的建言，並要求各局處與地方通力合作，實現地方願景。

侯友宜表示，新莊最近幾年不斷的蛻變 ，是未來銜接北北基桃最重要的中心，隨著副都心、塭仔圳市地重劃，以及各項軌道建設工程開發等，讓新莊發展潛力無限，這幾年不但新增許多公園綠地、廟街重現風華，市場改建、第二國民運動中心、社福中心、大學城、醫療、抽水站、污水下水道等規劃也持續進行中，打造新莊成為北北基桃核心都會區。

《圖說》侯友宜市長細數新莊地區近幾年的蛻變及未來願。〈民政局提供〉

民政局長林耀長指出，新莊區自108年至114年，行動治理座談會共列管 129 件地方建議案，已解除列管 126 件，達成率高達 98%，未來持續傾聽基層心聲，滿足民眾需求。

座談會中，針對建國一路電纜地下化案，經發局表示，台電已於114年底完成設計，預計於今年下半年完工，還給市民乾淨的天際線。

《圖說》豐年里長林麗華建議快樂公園環境全面優化。〈民政局提供〉

另有里長反映新莊生命紀念館塔位不夠，建議評估興建第二生命紀念館，民政局表示，截至114年12月，新莊生命紀念館尚有約1,819個櫃位可供民眾使用，目前5樓增櫃工程也已完工，可再增加3,438個櫃位，已公告抽籤選位，另增設廣場天幕優化追思環境，後續將視需求評估興設第二生命紀念館可行性。

《圖說》市長侯友宜向里長致意，感謝提案打造地方願景。〈民政局提供〉

有關里長建議「快樂公園」環境全面優化，工務局指出，為避免公園有過多構造物致使用者產生碰撞，於設計階段已就植栽配置、主題遊戲區、廣場區設置遮陽棚、涼亭等做考量。針對民眾機車停車需求，並已於114年底將機車格由12格增置為79格，後續並將評估於沙坑區增設告示牌，禁止民眾帶貓狗進入，以維護環境衛生與遊憩空間舒適感，讓家長帶小孩出遊更安心。