行動治理前進永和! 侯友宜強調:能做的全力完成

社會中心／陳孟暄 胡景順 新北報導



新北市長侯友宜上任後，持續推動行動治理，2026年的第一站，選在永和區，要和第一線服務的里長們，面對面座談，針對基礎民生設施、交通建設等議題，進行討論和改善，侯友宜也強調，任內最後一年，會加緊施工腳步，把未完成的基礎建設，一項一項解決。

一一向永和區各里里長握手致意，新北市長侯友宜13號下午到永和國父紀念館，舉辦行動治理座談會議，要在任內最後一年，積極完成各項基礎建設，為市民打造安居樂業的環境。



新北市長 侯友宜：「這七年多來，我們總共開了在新北市就有258場行動治理，那大概提案滿多的，3700多個提案，我們大概有93%大概都能夠解決，今年是我最後一年，還有哪些基礎建設沒有做好的，我能夠做的，我一定全力答應，全力以赴把它完成」。

廣告 廣告

行動治理前進永和！ 侯友宜：任內最後一年、能做的全力完成

行動治理前進永和！ 侯友宜：任內最後一年、能做的全力完成。(圖／民視新聞)

永和區地狹人稠、城市開發較早，新北市長侯友宜率領市府團隊完成多項建設，包括積淹水改善、瓦磘溝整治，也把永和區民廣場矮圍籬拆除，與三米寬的人行道結合，變成300多坪的廣場， 地板全面換新，使用堅固防滑耐磨的洗石子地坪，讓區民使用起來更安心，另外，許多里長關心的捷運萬大-中和線進度，也預計在今年底完工。

行動治理前進永和！ 侯友宜：任內最後一年、能做的全力完成

行動治理前進永和！ 侯友宜：任內最後一年、能做的全力完成。(圖／民視新聞)

新北市長 侯友宜：「經費過了，基礎建設要趕快做，社會福利我繼續加碼，今年萬大-中和線也要完成了，對我們北部的發展，新北市在軌道建設就會貢獻良多」。





新北市里長聯誼會總會長 許承煬：「行動治理對每個里長都是很需要，我們也很感謝市長這麼做，以後我們萬大-中和線的那個交通改善方面，非常非常的好。」。





把里長的所提出的問題都聽入心，侯友宜市政繳出漂亮成績單，讓新北市民生活更便利。

原文出處：行動治理前進永和！ 侯友宜：任內最後一年、能做的全力完成

更多民視新聞報導

新北捷警隊正式成立! 侯友宜:維護市民乘車安全

台南女騎士撞完轎車"起身就落跑" 遭撞駕駛看傻眼

高雄男低頭滑手機煞不及！ 86歲嬤慘被撞飛路中央躺不起

