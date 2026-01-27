行動治理抵達萬金 侯：祝福市民「安駒（居）樂業」

​【記者葉柏成/新北報導】 新北市長侯友宜今（27）日率市府團隊前往萬里、金山區，與轄內里長展開行動治理座談會。侯友宜表示，受惠於《財劃法》修法，今年金山區與萬里區預算分別增加約 1.4 億元與 1.37 億元，市府將加速推動地方基礎建設，要求公所儘速啟動招標程序，並持續結合萬金石馬拉松、萬金杜鵑花季等品牌活動，強化北海岸觀光競爭力。同時，​適逢馬年新春，侯友宜現場發放馬年福袋及春聯「馬祥厚運」取台語諧音「馬上好運」，祝福市民「安駒（居）樂業」。

​在萬里區施政方面，近年已完成龜吼漁夫市集改建、大鵬足湯公園等建設。今年預算將用於完成萬里運動天幕興建、瑪鋉溪步道延伸及龜吼至野柳山海步道復建。

《圖說》侯友宜市長與金山區里長及貴賓合影。〈民政局提供〉

​針對地方關心的萬里公有零售市場改建案，侯友宜裁示，經發局須於今年年中完成改建方案定案。有關中幅納骨塔量能議題，民政局說明目前正辦理周邊區域可行性評估，市府承諾只要與地方取得共識，將立即啟動後續作業，滿足民眾殯葬需求。

《圖說》萬里里長王傑倫感謝市府團隊即時配合地方事務。〈民政局提供〉

針對萬里區里長建議員潭溪下游清淤、沿線堤防加高一案，水利局表示，已完成土石清運約1.6萬立方公尺，並以現地土石保護堤防基腳，及福德宮及員潭溪44號橋上游左岸護岸加高，另已爭取水利署核定員潭溪治理3項工程規劃設計經費，預計今年3月完成細部設計，後續將提報中央爭取工程經費。

《圖說》金山重和里長賴蔡標反映基層建設之需求。〈民政局提供〉

​金山區施政方面，金山立體停車場、中山溫泉公園及四磺子坪地熱發電廠等重大建設皆已落成。今年金山中繼市場預計於 3 月正式啟用；磺港溫泉遊憩區營造、老街周邊人行道改善及金包里公共浴室整修亦將於今年陸續完工。

《圖說》體育局代理局長洪玉玲回應萬里區里長需求。〈民政局提供〉

針對金山青年活動中心活化案，市府已請國產署評估將游泳池納入活化方案，委託專業團隊評估以BOT及ROT方式引進民間資源辦理活化利用，俟可行性評估報告審定後將續行辦理都市計畫變更、先期規劃、環境影響評估及招商等相關作業。

《圖說》經濟發展局長盛筱蓉回應萬里公有零售市場改建議題。〈民政局提供〉

金山區三界里長許添坤建議市府爭取大型藝術表演團體下鄉展演，侯友宜會中指示文化局積極促進城鄉藝術發展。

《圖說》文化局長張䕒育回應地方大型展演需求，表示會積極安排。〈民政局提供〉

​針對地方關注的交通路網，交通局已函請公路局推動「台 62 線萬里匝道銜接至台 2 線」工程，規劃跨越萬里市區直銜台 2 線，藉此擴大快速公路路網，有效緩解龜吼、野柳及金山地區的塞車壓力。此外，市府將同步推動環島自行車道萬里段升級、人行步道優化及爭取機車下鄉考照等便民建設，打造便利宜居環境。

《圖說》財政局長陳榮貴回應里長提案。〈民政局提供〉

​民政局長林耀長表示，自 108 年啟動行動治理以來，金山區 67 項提案已完成 61 案，萬里區 24 項提案已完成 20 案，達成率均超過 8 成。對於里長建議的建設需求，市府團隊會持續追蹤案件進度，並與中央研商爭取經費，努力回應地方需求，與市民攜手打造更美好的生活環境。