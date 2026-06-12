行動治理最後巡迴 侯友宜督導建設

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新北市長侯友宜（前排右六）12日率市府團隊啟動「行動治理基層建設督導」，首站選在新莊區，走訪地方並與里長座談交流，了解基層需求。（吳嘉億攝）

新北市長侯友宜12日率市府團隊啟動「行動治理基層建設督導」，首站選在新莊區，走訪新莊慈祐宮、文德段公辦都更案及樂生療養院，並與地方里長座談交流。侯友宜表示，市府持續在新莊推動城市建設，從塭仔圳重劃、公共托育、學校建設到完善交通路網，提升新莊城市發展與生活品質。此外，明年將調整並增編里鄰長工作經費，提供第一線服務更多支持。

侯友宜先赴新莊慈祐宮參拜祈福，強調推動城市發展同時，也要兼顧文化資產保存，市府將持續協助古蹟修復與維護。隨後前往文德段公辦都更案視察施工進度，要求兼顧工程品質與公共安全。

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在樂生療養院參訪時，侯友宜表示，樂生不僅是重要醫療機構，更見證台灣公共衛生與醫療發展歷史。未來迴龍地區將成為捷運新莊線、土城樹林線及桃園棕線交會的關鍵區域，市府將持續與中央合作推動交通建設，並支持樂生歷史文化保存與活化。

里政交流會中，由新莊區長朱思戎簡報新莊區市政建設，展現侯友宜上任8年來深耕新莊基層的亮眼實績。市府團隊落實人本人行道再造、累計新增逾千格汽機車位，並開通環狀線第一階段，全面優化通達路網。此外，成功打造20座特色遊戲場、建構196處失智友善站、推動公共建築耐震補強與生命紀念館天幕智慧節流，逐步實現全齡照顧的宜居願景。

侯友宜說，明年將調整與增編里鄰長工作經費，全面充實第一線的服務量能；同時，針對敬老愛心悠遊卡相關福利也逐步擴大使用範圍，展現對里鄰長的支持，及對市民扎實的關懷。

多位里長對侯友宜任內表現給予正面評價。中和里長林孟鴻表示，行動治理機制有效解決地方問題，不少長年懸而未決的案件都能迅速協調處理；中美里長陳明卿則認為，塭仔圳重劃等重大建設長年無人敢推動，侯市府成功落實，並持續完善公共設施與運動中心建設，成果有目共睹。

中泰里長郭樹琳則表示，隨著年底選舉將近，各里長事務繁忙，市府此時展開29區督導，主要是希望在選戰升溫前，再次盤點地方需求，讓尚未完成的事項能加速推動，也讓侯友宜在卸任前完成最後一輪基層訪視。