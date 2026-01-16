行動治理深耕樹林土城 侯：打造核心發展宜居典範

《圖說》行動治理前進樹林，侯友宜市長表示樹林捷運發展快速 交通更便捷。〈民政局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市「行動治理座談會」今〈16〉日上、下分別前別前往樹林區及土城區舉行，侯友宜市長展現將樹林打造為新北核心發展區心，也加強地方溝通、完善交通與司法園區，讓土城成為宜居典範的決心。

侯友宜強調，樹林正處於翻轉關鍵期，除了捷運土城樹林線全面動工（預計120年完工），市府更全力推動大柑園開發、防洪三期及機五周邊開發等多項重大計畫，並納入「新北大巨蛋」選址評估，展現將樹林打造為新北核心發展區的決心。

廣告 廣告

針對地方發展願景，侯友宜表示，「大柑園地區開發案」、「機五周邊區域」與「防洪三期開發」是帶動樹林轉型的三大引擎，市府正加速區段徵收與都市計畫審議，期望透過土地重整引進新興產業，並強化河岸防洪機能。此外，市府亦同步佈建污水下水道基礎建設，完善環境全面提升居民生活品質。

針對各界矚目的「新北大巨蛋」選地，侯友宜表示，樹林區具備捷運軌道優勢與發展腹地，是市府重點評估的方向之一，未來若能落腳樹林，將成為帶動地方觀光與運動產業的新地標。

《圖說》侯友宜市長與土城區民代、里長合影。〈民政局提供〉

此外， 侯友宜指出，為了落實地方建設，今年市府已編足各項基礎建設預算，交由各機關執行，確保基層需求能及時回應。會中細數土城近年轉變，包括施工中的萬大中和線、土城樹林線，以及即將通車的捷運三鶯線。

針對三鶯線進度，市府已於 114 年底完成穩定性測試，目前正進行系統優化並接續辦理初履勘作業。此外，國道 3 號金城交流道預計於 116 年完工，屆時將串聯土城醫院醫療服務範圍，大幅提升區域通勤便利性。

下午於土城區與在地 47 位里長召開行動治理座談會時，侯友宜強調，土城交通建設已進入收割期，捷運三鶯線預計於 115 年通車，屆時三鶯地區至臺北市通勤時間可縮短 20 分鐘；配合萬大中和及土城樹林線、金城交流道及司法園區開發，加上已營運的土城醫院、運動中心及社會住宅，土城將成為北台灣最耀眼的宜居指標。

《圖說》衛生局長陳潤秋回應里長提問。〈民政局提供〉

針對捷運三鶯線測試期間的環境品質，侯友宜十分重視居民感受，要求捷運局積極優化測試方案，並強調分貝標準應優於法令規範，同時指示盡量避免於夜間試車，確保周邊住戶安寧。市長表示將親自前往視察環境狀況，務必調整到民眾滿意。

《圖說》文化局長張䕒育回應里長提問。〈民政局提供〉

同時，為即時服務里民，侯友宜要求捷運局將施工窗口直接提供給里長，建立第一線即時反映機制，確保問題能迅速獲得解決。

侯友宜強調，市政建設不分藍綠，大家都是為地方打拼的工作夥伴，未完成案件將持續由市府列管，透過「府區共治」模式，積極回應地方心聲，攜手打造土城成為永續、幸福的都會核心。