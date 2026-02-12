行動治理貢寮雙溪 侯：完善基礎建設、活化觀光資源

​【記者葉柏成／新北報導】新北市長侯友宜今（12）日率領市府團隊接連前往貢寮及雙溪區，與第一線里長面對面展開行動治理座談會。侯友宜強調，東北角具備得天獨厚的山海景緻與豐富農漁產業，市府將持續挹注資源並加碼今年度預算，全力推動基礎建設，並要求區公所從道路安全、防洪韌性到公園活化，逐一落實基層需求，為偏鄉居民打造安全便利的安居環境。

​首站來到貢寮區，由區長柯建輝報告區政建設成果。侯友宜市長於現場展現行動力，針對地方關注的基礎建設給予明確方向。

對於雙玉里長吳永彬建議學苑街堤防加高一案，市長指示局處首先改善堤後排水，以解決豪雨淹水疑慮並保障住居安全。此外，有關福隆里長吳憲彰建議活化福隆海濱公園，雖涉及保安林地解編程序，侯友宜仍主動要求針對廁所等民生設施應加速開放，由市府持續與相關單位溝通，在生態保育與觀光發展間取得平衡，優先帶動地方便利。

​隨後轉往雙溪區，侯友宜特別關心地方指標建設進度，其中「雙溪區綜合行政大樓」新建工程，目前正由市府聯審小組審議中，市長責請相關局處積極追蹤辦理後續事宜，以落實一站式行政服務。雙溪區長劉盈良於區政成果報告中則指出，雙溪近年透過「雙百年環線計畫」、三貂嶺生態友善隧道及牡丹文化敘事聚落，已成功串聯觀光廊帶；市府未來將持續結合貢寮鮑、白帶魚，以及雙溪荷花季、山藥節等在地亮點，提升東北角整體觀光動能。

​座談會中，長源里長陳資郎提出錦城橋拓寬重建需求，侯友宜現場指示權責單位辦理現勘研議。另針對新基里長蘇虹如建請全區山坡地範圍檢討一案，因涉及中央法規與坡地安全評估，侯友宜也要求相關單位持續與中央溝通協調，在確保安全的前提下，提供地方必要的專業協助。

​民政局說明，自 108 年啟動行動治理以來，貢寮區里長反映案件共 73 件，已全數解列，執行達成率 100%；雙溪區反映案件共 44 件，已解除列管 40 件，執行達成率 91%。市府將持續落實行動治理精神，解決市民的大小問題。