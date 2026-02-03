中部中心/邱俊超 苗栗報導

光天化日竟喝到爛醉上路！苗栗縣竹南鎮發生一起離譜車禍，肇事駕駛大白天喝得酩酊大醉，幾乎處於"斷片"狀態，卻仍開車上台61線西濱快速道路，結果失控追撞前方3輛轎車，現場宛如"碰碰車"般混亂！

行動炸彈？ 男「爛醉如泥」上西濱 當碰碰車狂掃3車

西濱苗栗段酒駕撞三車。他開的是行動炸彈車嗎？只見肇事車，在路上飛速開，從後方追撞一輛自小客車之後，又波及其它兩輛車，駕駛到底是有多失控？當救護車到場，運送他就醫，他還不停飆罵三字經，表示要找手機，救護人員只能無奈加以安撫！

2日案發在苗栗縣竹南鎮，台61線西濱快速道路與博愛街口，30歲李姓駕駛開車，追撞前方3輛自小客車！肇事駕駛明顯帶著酒意，員警實施酒測，數值高達1.04，明顯超過法定標準，其餘駕駛都沒有酒精反應！事故中，1名患者傷勢比較嚴重，救護人員給予頸圈，以及長背板固定，另外2名患者傷勢比較輕，總共3名傷患送醫！

西濱苗栗段酒駕撞三車。李姓駕駛酒測值，是標準值的4倍，這個甚至可達呆滯昏睡的程度，他竟然還敢開車上快速道路！全案訊後，警方依涉犯刑法公共危險罪嫌，將他移送法辦。





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：行動炸彈？ 男「爛醉如泥」上西濱 當碰碰車狂掃3車

