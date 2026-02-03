行動炸彈！苗栗男「爛醉如泥」酒測值1.04上西濱 當碰碰車狂掃3車

記者陳佳鈴／台中報導

李姓男子大白天喝得酩酊大醉，酒測值竟高達1.04mg/L，幾乎處於「斷片」狀態，行經博愛街口時，失控追撞前方3輛轎車，一台車幾乎被削成半台。（圖／翻攝畫面）

光天化日竟喝到爛醉上路！苗栗縣竹南鎮昨（2）日下午發生一起離譜酒駕車禍。一名30歲李姓男子，大白天喝得酩酊大醉，酒測值竟高達1.04mg/L，幾乎處於「斷片」狀態，卻仍駕駛小客貨車開上車速飛快的台61線西濱快速道路。結果行經博愛街口時，失控追撞前方3輛轎車，現場宛如「碰碰車」般混亂，所幸未釀成重大傷亡，李男隨即遭警方依公共危險罪移送法辦。

竹南分局調查指出，這起連環車禍發生在2日下午1時50分許。當時李姓男子駕駛自小客貨車，沿著台61線西濱快速道路快車道由北往南行駛。行經西濱與博愛街口時，李男疑似不勝酒力、反應遲鈍，竟在毫無煞車的情況下，猛力追撞前方分別由江姓、康姓及林姓男子駕駛的3輛自小客車。

警方趕抵現場處理時，聞到李男身上散發濃濃酒氣。經實施酒精濃度檢測，數值竟高達1.04mg/L，遠超法定標準的0.25mg/L四倍之多，此數值已達步履蹣跚、甚至呆滯昏睡的程度，李男竟還敢開車上快速道路，行徑極度瘋狂，宛如行動炸彈！

李男疑似不勝酒力、反應遲鈍，竟在毫無煞車的情況下，猛力追撞前方分別由江姓、康姓及林姓男子駕駛的3輛自小客車，連標示牌都被撞倒。（圖／翻攝畫面）

全案訊後，警方依涉犯《刑法》公共危險罪將李男移送苗栗地檢署偵辦。竹南分局也再次呼籲，酒後駕車不僅是拿自己的命開玩笑，更是嚴重威脅其他用路人的生命財產安全，警方將持續強力執法，請民眾切勿心存僥倖。

