行動玩具車2.0上路 新北打造移動式長幼樂園

新北行動玩具車2.0版今（十二）日啟用工商婦女協會捐贈深入偏鄉老少共玩。（記者蘇春瑛攝）

新北市玩具銀行服務量能再升級！由中華民國工商婦女協會捐贈的「行動玩具車」二點○版，今（十二）日在新北市府啟用。外型亮眼、機動性更強，且可載運更多玩具被譽為「移動式長幼樂園」，未來深入新北各偏鄉與社區，讓老少同樂。

社會局長李美珍表示，新北市府委託台灣玩具圖書館協會辦理玩具銀行，十年來以行動玩具車走遍全市，截至上月底已辦理逾一千一百六十多場巡迴活動，服務超過十萬人次。第一代行動玩具車已於上月榮退，感謝工商婦女協會愛心捐贈，為玩具銀行注入新能量。

副市長劉和然致詞笑稱，原本擔心鳳凰颱風來襲，但看到穿著橘色服裝、滿懷熱情的工商婦女協會姊妹們，連颱風都被愛心嚇跑。玩具銀行以物流中心、玩聚窩旗艦店及行動車為三大特色，二點○版行動車不僅更靈活、載量更大，更能推動「老幼共玩、共融共享」的善循環，實現「歡樂送」精神。

理事長何碧英表示，協會秉持「傳承沒有終點、創新沒有界線」理念，結合企業力量捐贈行動玩具車，期盼讓更多長幼在玩樂中獲得陪伴與快樂。相關活動資訊可至新北市玩具銀行網站及臉書粉絲專頁查詢。