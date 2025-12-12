行動環保教育車開往花蓮 科技 教育並重

花蓮縣政府舉辦「科技、數位學習與藝術教育成果聯展」，來自全縣各級學校與教育單位，齊聚花蓮縣立體育館，80多個攤位，呈現跨領域教育成果；慈濟的行動環保教育車，也受邀到場展示，民眾與學生在闖關體驗中，更加認識環境永續的議題。

「你把它轉到看看有沒有那個，手機的充電符號，再快一點，你看充電符號跑出來了。」

廢棄的腳踏車經過改造，變成手搖式發電機。

北昌國小學生 朱同學：「我覺得很神奇，但是好像有點累。」

南平中學校長 陳錦松：「腳踏車的這個發電機，除了在生活中學習，然後有一些科學的原理，讓學生在平常生活中，就能夠去體會，其實發電不容易，能夠節約能源。」

戴上VR眼鏡，探索海洋的奧秘，沉浸式體驗，啟發對環境的關心。這場在花蓮縣立體育館舉辦的「科技、數位學習與藝術教育成果聯展」，集結花蓮各級學校與教育單位，超過80個攤位，展現跨領域教育成果，其中不少主題，和永續發展有關，慈濟的行動環保教育車，也受邀參與盛會。

「我們就會把大家回收的寶特瓶，就織成大大的毯子。」

一條毛毯，背後的製作過程，大有學問。

佳民國小學生 田同學：「寶特瓶回收之後可以做成，像毛毯 或是衣服之類的。」

佳民國小學生 高同學：「需要抽絲 然後切塊，然後把那個東西變成毛毯。」

慈濟基金會環保推展組長 張涵鈞：「我今天做了回收，把回收做到好，可以把這些原本是廢棄物，但是把它回收再製，再做成產品 那它就會，變成一個封閉的循環。」

「伸出我們的雙手，愛護我們的地球。」

孩子們在遊戲中學習，了解環保回收的意義，對守護地球，更多了一分責任心。

