行動環保教育車 港都減碳綠生活

慈濟行動環保教育車再度開進校園，這次來到高雄小港區港和國小，學校安排全校師生輪流體驗，不僅學生學習到許多日常生活節能減碳的方法，志工寓教於樂的方式也讓老師及家長驚豔，期盼環保觀念落實生活，一起為減緩地球暖化努力。

「讓二氧化碳降下來，我們要怎麼做？多搭公共交通運輸，還有呢？」

跟學生面對面問答討論節能減碳議題外，慈濟行動環保教育車也吸引家長跟老師參訪。

港和國小學務主任 陳建置：「這個比課堂上在上課，還要能夠吸收到真實的生活情境，幾乎全校所有的學生，都有這一趟環境教育的旅程。」

家長會長 張素芳：「如果大家都一起來，都有這個觀念，我覺得，就會對地球是有幫助的。」

慈濟志工 李佳靜：「我們平常電視上看到，或者是耳朵只有聽到，這一次的環保車進駐校園，就可以讓小朋友有實際的體驗操作。」

透過遊戲闖關或是影片等多元方式，學生在情境中了解落實環保的重要性，家長也獲益良多。

家長 黃志明：「藉由慈濟這個活動，讓小朋友知道，要珍惜大自然的資源。」

慈濟志工 謝碧娥：「讓小朋友能盡早有環保概念，接著影響到家裡，讓家長也能夠了解。」

志工用心導覽，讓師生清楚氣候變遷的對人類影響，環境教育深耕校園。

