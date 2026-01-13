行動研究與科技融入並進 義守大學以教學實踐打造有感學習現場

義守大學持續以教學現場為起點，將行動研究、科技融入與探究學習並進，形塑從教室出發的創新力量，打造真正「有感、有用」的學習現場。教育部自106年起推動大專校院教學實踐研究計畫，鼓勵教師以教學現場為起點，透過行動研究回應學生多元學習需求，持續精進教學品質。教育部於114年12月22日公布「113年度教學實踐研究計畫績優計畫」名單，全國共有1,848件計畫參與評選，最終僅181件脫穎而出，競爭相當激烈。義守大學在本次評選中表現亮眼，於工程、醫護及專案技術實作等不同領域，一舉榮獲三件績優計畫肯定，充分展現學校長期深耕教學實踐研究、積極推動跨領域教學創新，以及以學生學習成效為核心的辦學成果。

在本年度獲選的績優計畫中，義守大學資訊工程學系許士彥老師以「導入 DTPBL 策略於多媒體程式設計實作之教學實踐研究」獲得評審肯定。該課程結合設計思考與問題導向學習，融入專業實作教學，引導學生在貼近真實情境的問題中進行探究與實作，強化其問題分析與解決能力。許士彥老師指出，本計畫旨在縮短專業理論與實務應用之間的落差，透過引入產業實際案例，讓學生在學習過程中具體感受專業知識的實際價值，進而提升學習動機與整體學習成效。

健康管理學系蔡夙穎老師則以「探討運用聊天機器人及合作學習輔助模式導入於流行病學課程，對學習者之學習動機、學習投入與學習收穫的影響」獲選績優計畫。該課程結合聊天機器人與合作學習策略，協助學生理解流行病學中抽象且複雜的專業概念，提升學習參與度與理解深度。蔡夙穎老師指出，課程設計以學習者為核心，透過科技工具的輔助，協助學生建立學習信心、釐清關鍵概念，並在合作學習歷程中培養溝通與協作能力；她也強調，科技應是支持學習的工具，雖能提升學習效率，但真正引導學習方向的核心，仍在於以學生需求為出發點的教學設計與人本關懷精神。

生物醫學工程學系朱堃誠老師以「結合探究與團隊導向學習模式提升學生對電路學課程的學習興趣與學習成效」獲得評審肯定。該課程透過探究式學習與團隊導向教學，引導學生從實作中進行問題探索，並在團隊合作與交流討論中深化對電路學核心概念的理解，有效提升學習參與度與學習成效。朱堃誠老師表示，在教學實踐研究的歷程中，看到學生於面對挑戰時逐步建立自信、培養學習興趣，並主動投入學習，是最珍貴且具意義的收穫，也更加堅定其持續推動教學創新的信念。

義守大學教務長張立青表示：教學實踐研究計畫不僅是教師專業成長的重要歷程，更是學校持續精進教學品質的關鍵動能。義守大學長期重視教師教學創新，並透過教學發展中心在行政支援與計畫執行等層面提供完善協助，與教師攜手打造一個支持教學實驗、鼓勵創新嘗試的友善教學環境，持續提升學生學習成效與整體教學品質。

環顧義守大學近年辦學能量與整體績效，成果屢獲各界肯定。在世界大學排名中心（CWUR）公布的全球大學排名中，義守大學名列全球前8.3%，校內亦有十位教師躋身「全球前2%頂尖科學家」名單；此外，遠見雜誌2026年未來人才專刊中，義守大學更於「AI」及「永續」辦學能力評比榮獲最具前景私立大學殊榮。義守大學表示，教學的核心在於讓學生真正學會、學得有感，未來將持續鼓勵教師把研究能量回饋至教學現場，透過科技應用、探究導向學習與實證導向的教學設計，打造更貼近學生需求、回應未來社會挑戰的優質學習環境。