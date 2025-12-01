行動自然人憑證快閃開跑 新北戶所送鍵帽好禮限量搶辦

（記者陳志仁／新北報導）新北市自12月2日至31日推出「行動自然人憑證快閃活動」，凡年滿18歲且設籍新北市的市民，可至任一戶政事務所參加，每日限量前10名民眾可免費申辦行動自然人憑證；完成體驗後，還可獲得限量「鍵帽紓壓鑰匙圈」1個。

新北市政府民政局局長林耀長表示，為提升市民的數位公民參與度，讓更多民眾實際體驗行動自然人憑證所帶來的便利與安全，市府持續將各項需臨櫃辦理的服務改為可透過手機完成，讓民眾不受時間空間限制即可申請戶籍、稅務或社政等相關業務，落實「讓網路代替馬路」的施政理念。

活動期間，民眾可前往18間戶政事務所，由現場同仁協助完成行動自然人憑證申辦與手機操作教學，並指導使用戶政司線上系統申請電子戶籍謄本，實際體驗行動化服務的便利；市府期盼透過簡單易懂的操作流程，降低民眾使用數位服務的門檻，鼓勵市民更熟悉政府的行動化應用。

民政局提醒，本次快閃活動自114年12月2日起同步於全市戶所展開，每日名額有限，歡迎符合資格的市民把握機會前往體驗，以更輕鬆、更快速的方式享受政府推出的數位化服務。

