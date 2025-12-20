行動軍火庫！張文砍人備「53瓶汽油彈、17顆煙霧彈」 驚人武力曝光

昨(19)晚北車、中山周邊發生隨機殺人事件，嫌犯張文轉換多項武器犯罪。 圖：民眾／提供

[Newtalk新聞] 昨(19)晚北車、中山周邊發生隨機殺人事件，嫌犯張文轉換多項武器犯罪，警方共查緝有燃燒以及沒燃燒的汽油彈53瓶、17顆煙霧彈、5把刀具、5瓶汽油桶。總共造成4人死亡，並引起大眾恐慌。

根據警方調查，27歲的張文，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，一月份北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，先在林森北路和長安東路一帶縱火，傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。

廣告 廣告

整個過程中，警方先在捷M7連通道現場，發現張文遺留疑似生存遊戲用的M18煙霧罐17顆(其中2顆未擊發)、汽油彈15瓶；並在誠品生活南西館頂樓，發現現場留有雨衣、戰術背心、防毒面具、汽油彈15瓶、4把刀械等物，張文墜樓時，身上未遺留物品。

另外，在搜索張文投宿的旅館時，發現了23瓶汽油彈、一把刀子、雨衣、黑帽以及兩台平板電腦等證物；在中正區租屋處內則另外發現4把刀械、已燒毀的筆電以及5瓶汽油桶。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

遇上隨機攻擊怎麼自保？醫師點名「小橘書」4 頁重點 自救、互救一次看懂

北車中山隨機殺人釀4死！嫌犯先縱火再砍人 完整犯案時序一圖看