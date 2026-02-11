行動辦公再進化！Acer 推出全新 PM1W 系列可攜式螢幕

14 吋與 16 吋雙規格齊發：超薄設計、一線直連、180° 自由視角，解鎖超強行動效率

隨著遠距辦公與混合式工作模式成為常態，大眾對於行動生產力設備的要求已不再僅限於輕便，更追求便利的擴充彈性。Acer 發表全新 PM1W 系列可攜式螢幕（PM141W / PM161W），同步推出 14 吋與 16 吋兩款主流規格，外接筆電零黑邊，無縫延伸工作畫面。憑藉超輕薄的簡約機身、180° 全方位可調式支架及 USB Type-C 一線直連技術，為數位遊牧民族、專業商務人士及創意工作者，打造隨處皆能高效作業的雙螢幕行動辦公方案。

廣告 廣告

Acer PM1W 系列搭載 WUXGA（1920 x 1200） 高解析度 IPS 面板，具備 16.7 萬色色彩表現，確保影像細膩且飽滿。無論是進行簡報演示還是處理細密報表，IPS 技術提供的廣視角都能保維持精準的色彩不失真。14/16吋的筆電最合適搭配14/16吋外接式螢幕，因兩者16:10的比例一致，連接後的延伸畫面能完整貼合，不會出現左右黑框。此外，產品支援 HDR10 技術，顯著提升明暗對比，並結合 AdaptiveSync 顯示技術，能同步螢幕刷新率與顯示卡輸出的幀數，全面相容於 FreeSync 與 G-SYNC 技術。這項功能有效解決了行動辦公時常遇到的畫面撕裂與卡頓問題，提供極致流暢的視覺動態。。

在快節奏的行動生活模式下，PM1W 系列展現了卓越的靈活性與空間適應力。產品核心採用的 Cable-free 技術，僅需透過一條 USB Type-C 線材，即可同步完成影音傳輸與供電，徹底擺脫繁瑣線材，讓行動辦公桌瞬間變得乾淨俐落。此外，PM1W 系列更具備豐富的擴充性能，機身配置兩組 USB Type-C 與一組 HDMI 1.4 接口，並內建 1W x 2 揚聲器與音訊輸出孔，無論是連接筆電、平板還是遊戲機，都能提供全方位的影音支援。搭配專為收納設計的 Ultra Slim 極輕薄機身，能輕鬆滑入電腦包中隨身攜帶，讓專業的「雙螢幕行動工作站」隨時隨地優雅成行。

為了適應多樣化的使用環境，PM1W 系列採用了 0° 至 180° 多角度可調節支架，使用者可根據視角自由調整傾斜度。更特別的是，螢幕機身支援 1/4" 三腳架孔位 與 75x75mm VESA 壁掛，無論是架設在攝影腳架上作為監視螢幕，還是固定於辦公室支架上，都能展現極高的空間應用度。

除了追求極致的流暢度，宏碁也兼顧了色彩表現。兩款螢幕具ZeroFrame Pro 極窄邊框設計，採用 IPS 技術，提供 178 度廣視角，並擁有 99% sRGB 廣色域，讓畫面色彩飽和鮮豔，無論是遊戲還是觀看影片，都能呈現出令人滿意的視覺效果。此外，HDR10 支援讓明暗對比更為分明，提升了整體畫面的層次感。

長效辦公不可忽視眼部健康，PM1W 系列內建 Acer VisionCare 護眼技術，降低長時間盯視螢幕帶來的疲勞感。同時，Acer 持續實踐環境永續承諾，全系列產品採用 100% 紙類包裝，減少塑膠廢棄物，與消費者一同邁向綠色生活。

全新 Acer PM1W 系列可攜式螢幕即日起正式在台上市，建議售價分別為：PM141W (14 吋)：NT$5,999、PM161W (16 吋)：NT$6,999，消費者可至 宏碁全台旗艦專售店、Acer 官方商城 (Acer Store) 及 各大 3C 賣場選購，體驗行動辦公的全新高度。

宏碁螢幕服務值得信賴，擁有三大保障：第一：全台最多服務據點，目前有23點進行服務；第二：到府收送服務；第三：原廠直營客服，一通電話直接問，專業諮詢最快速！同時提供三大保固承諾：第一：3年完全保固，液晶面板、燈管、零件、免檢修工資之保固期限為三年；第二：無亮點有限保固，可憑發票30日內至直營服務中心免費更換一次；第三：甲地送修、乙地取件。詳情可參閱網站https://www.acer.com/tw-zh/support#。

*以上規格價格以實際賣場出貨為主

*實際狀況以實際使用情境為主

以上訊息由acer提供