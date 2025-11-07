行動醫療服務App 指引醫院內找路

您在大醫院看診時，曾經有找不到診間和檢查室的迷途經驗嗎？台中慈濟醫院開發「行動醫療服務App」，系統會自動偵測看診民眾在醫院的所在位置，主動提醒就診科別，即時引導到正確診間、檢查室和抽血站。病患和家屬、不再擔心迷航或錯過掛號而焦慮。App在今年6月上線後，病患迷路求助次數、減少4成，也讓志工服務效率、更加提升。

看診民眾黃先生：「 就診的時候，或者是有抽血報告檢驗的時候，會不太知道路線，然後有時候 可能要問別人這樣子，現在自從有了這App使用之後，它有一個清楚地可以導航，讓我知道路線，看著這個路線的指引去掛號。」

台中慈濟醫院副院長莊淑婷：「 台中慈院的大廳，可以說號稱是慈濟(醫療)體系，最大的大廳，(病患)常常就是門診要往哪裡走，然後健檢要往哪裡走 都不曉得，因此我們開發了，這個不再迷航的導航系統，讓他感到說 很有尊榮 而且很便利。」

候診時間，拿起手機、就可下載。 台中慈濟醫院資訊室主任楊翔麟：「 醫院各處的地方，都有貼這個宣傳廣告，民眾可以透過這個App，去直接掃描下載。」

「中慈行動醫療服務」App，不但能帶路，還有其他貼心服務。 台中慈濟醫院資訊室主任楊翔麟：「 門診 領藥 住院 我們的這些服務，最重要這邊 它有一個任務的提醒，我們今天到醫院，有哪些要做的事情，順便幫你自動定位 自動報到，然後你就完全不用，再去拿健保卡插卡報到，你直接坐在那邊等候就可以。」

這套系統在今年6月上線後，病患迷路求助次數、大幅減少40%，志工服務效率提升。因為院內醫療志工能夠用更多時間，去陪伴需要的患者和家屬，科技縮短了診間的距離，成為溫柔的陪伴。

