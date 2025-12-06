行動醫院進場 用健康服務陪伴居民更安心

記者許旗成/台南報導

因應烏樹林暫置場燃燒事件，臺南市政府衛生局今（6）日在後壁及白河地區啟動「行動醫院全民健檢服務」，提供胸部X光檢查、成人健康檢查、癌症篩檢等多項服務，協助居民掌握自身健康狀況。胸部 X 光除協助偵測肺部疾病外，其影像搭配AI 軟體還可以進行骨質密度檢測，協助民眾早期了解骨質狀況預防骨質疏鬆；市府在第一時間送上健康關懷，也讓當地民眾感到安心，獲得許多居民的肯定。



現場有其中一位居民提到，其婆婆曾因肺腺癌過世，使家人對近期空汙格外緊張，也希望市府能在事件後協助定期追蹤健康狀況。許多民眾分享，除了檢查本身帶來的安心感，更感謝醫護人員在現場聆聽、回應他們的疑慮，讓服務不只是一場檢查，更像是一份溫暖的陪伴。

衛生局李翠鳳局長今早特別前往服務現場，親自聽取居民的心聲。她也向市民說明，若家族中有肺腺癌或肺癌病史，可利用政府補助的「每兩年一次肺癌篩檢」，並提醒若擔心空汙影響健康，應落實自我防護、定期篩檢，但也不必過度緊張，以免壓力造成反效果。局長並向民眾推薦加入「臺南健康共照雲 LINE@」，可即時取得各項健康檢查與篩檢資訊。她強調，市府與衛生所會持續提供最即時、最需要的服務，陪伴居民安心度過這段期間。