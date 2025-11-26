行動電源不知丟哪？雙北「鼓勵回收」11/30前來搶優惠
許多人習慣自備行動電源，便於隨時替手機充電，若行動電源「壽終」，也需注意丟棄方式，台北市、新北市環保局分別推出鼓勵回收活動，11月30日前送到指定地點回收，可享消費優惠。
新北市環保局表示，平常使用行動電源時，千萬不能擠壓或摩擦，否則容易有爆炸之虞，若行動電源出現膨脹、過熱、充不了電等狀況，就應及時回收，但千萬不能直接丟進垃圾車，必須單獨分開回收。
據統計，新北市113年電池回收量約2707公噸，由於電池和行動電源含有貴金屬、有害的重金屬，如果隨意丟進垃圾車，裡面的鋰電池遭遇摩擦或擠壓，可能引發爆炸或火災，也會造成不可逆的環境汙染。
為此，10月15日起至11月30日，新北市環保局攜手大全聯推出行動電源回收平台，民眾攜帶2公斤的電池與行動電源，到新北市4間大全聯門市回收，就可兌換50元電子即享券，每人每天最高可換100元電子即享券，限量4000份，並於12月3日以簡訊發送即享券，可在全聯福利中心或大全聯門市使用，無使用期限，不得折換現金。
同時，台北市環保局也推出回收活動，11月1日至30日期間，民眾攜帶1顆廢行動電源，送到台北市21家神腦國際門市或2家神腦Apple受群維修中心回收，再購買指定行動電源可獲每顆折扣400元優惠，最多可選購4顆，如果民眾單次回收2顆廢行動電源，即加贈統一超商商品卡50元1張，以各門市現場庫存為主。
延伸閱讀
惠普宣布裁員！2028財年前全球裁減約4000至6000人
蔡鎤銘/AI會泡沫化嗎？
AI版曼哈頓計劃！川普啟動「創世紀任務」 加速人工智慧科研
其他人也在看
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
威力不輸颱風！「15縣市」恐達8級強陣風 外出注意
中央氣象署於2025年11月24日晚間發布陸上強風特報，指出受東北風增強影響，從24日晚上至25日晚上，新北市、桃園市、新竹市及其他多個地區有可能出現平均風速達6級以上或陣風達8級的情況。這些地區包括新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣，並且特別提醒戶外工作者注意安全，避免在強風中活動。中天新聞網 ・ 1 天前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 1 天前
準天琴颱風「最快今夜生成」！冷雨彈掃全台 低溫再探15度
未來1週又濕又冷！東北季風持續影響，26日起清晨低溫下探15度，今年第27號颱風「天琴」最快將在25日晚間至26日生成，屆時外圍水氣北上，各地降雨機率增加。中天新聞網 ・ 20 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷
未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...聯合新聞網 ・ 1 天前
東北季風一波接一波南下！氣象專家：11/29低溫下探12度
明（27）日另一波東北季風南下，大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會。周五至周日（28至30日）轉乾，部分地區低溫下探12度。氣象專家吳聖宇指出，下周東北季風一波接一波南下影響台灣，但強度還不太強，目前尚未有大陸冷氣團南下的明確訊號，應持續觀察。中天新聞網 ・ 4 小時前
Yamaha H2 Buddy Porter Concept正式亮相，與Toyota共同開發氫能源邁向實用化
在全球車輛產業朝向碳中和推進的潮流中，Yamaha與Toyota共同打造的氫能源引擎二輪概念車「H2 Buddy Porter Concept」，成為本屆Japan Mobility Show 2025最具話題的作品之一。這款概念車以氫能源引擎作為動力，象徵著二輪市場不再僅限於EV或油電系統，而是擁有更多可能性。地球黃金線 ・ 1 天前
今越晚越冷！一週2小波東北季風 明天氣穩定週四轉雨天
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，「東北季風」南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇...CTWANT ・ 1 天前
今越晚越冷低溫只剩1字頭 「天琴」颱風預計明晚形成 鄭明典：和台灣有關
今日（11/25）天氣受東北季風影響，各地逐漸轉冷，北部、宜蘭及花蓮白天高溫僅21至22度，入夜後隨著東北季風增強，北部晚間將出現局部短暫雨，明日（11/26）夜間更冷，中部以北低溫只剩15至17度，提醒民眾注意天氣變化，並留意保暖。至於目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD30，未來可能形成今年第27號颱風「天琴」，並朝西穿越菲律賓後進入南海，儘管對台灣天氣沒有直接影響，不過前氣象局長鄭明典表示「和台灣的天氣有關」。太報 ・ 1 天前
「天琴」颱風最快今生成！最新路徑曝光
【江宜潔／綜合報導】熱帶性低氣壓（TD30）昨（24）日已生成，最快今（25）日有機會增強為今年第27號颱風「天琴」（KOTO），其目前正穿越菲律賓陸地中，未來預計將持續增強、進入南海，緊接著路徑偏西北西往中南半島及越南南側移動，不過中央氣象署預報員賴欣國也證實該系統對台灣無直接影響。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關
天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關EBC東森新聞 ・ 1 天前
要變天了！今晚全台多地轉雨體感濕涼 降雨熱區曝光
位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓TD30已於昨（25）日晚間增強為輕度颱風「天琴」，目前評估不會對台灣造成直接影響，但是受到東北季風影響，有水氣增加的情形，氣象專家林得恩老師提醒，今（26）日有部分地區要注意降雨，明（27）日開始降雨地區再擴大，出門記得攜帶雨具。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
明天入夜水氣增多、北東轉雨 東北季風接連報到
中央氣象署表示，明天持續受東北季風影響，水氣減少，但晚間起又有另一波東北季風增強，加上南邊熱帶系統帶來水氣，有降雨機率。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，熱帶系統預估今天晚上到明天可能增強為今年第27號颱風天琴 ，預估朝中南半島方向前進，不會直接影響台灣。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前
北部今有雨！周末恐現12度低溫 颱風「天琴」將生成
相較於昨天，今（25日）降溫有感，清晨最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉的16.2度，氣象專家吳德榮提醒，今天北部地區有降雨機率，接下來天氣雖穩定，但周末恐出現12度的低溫，要注意。中天新聞網 ・ 1 天前
清晨最低溫11.6度！晚起水氣增加 颱風天琴最新路徑曝
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在苗栗縣公館鄉的攝氏11.6度。氣象署表示，今天（26日）清晨各地偏涼，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大；隨著水氣減少，僅迎風面地區有零星雨勢，晚起水氣增加。明天天氣如何？氣象署指出，明天（27日）北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周五（28日）持續受東北季風影響，周六、周日（29日、30日）東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，局部有輻射冷卻影響，周六西半部日夜溫差較大。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 9 小時前
今晚開始變冷！本周最凍時間點曝光 氣象署：北部低溫恐探1字頭
[Newtalk新聞] 明天就要變天轉冷了！中央氣象署表示，隨著東北季風開始增強，北台灣氣溫將一路下滑，今(24)日晚間起天氣就會有明顯轉變。依據氣象署提供的一週溫度趨勢圖顯示，北部低溫將跌破20度大關，最冷時段預測將下探16至17度，民眾務必做好保暖準備。 氣象署指出，受東北季風影響，這波冷空氣將持續影響至週五(11/28)。氣象署說明，從溫度趨勢來看，週二(11/25)晚間至週三(11/26)清晨是這波冷空氣最強的時候，北台灣低溫將來到16度左右，整天感受濕冷；中南部及東部地區早晚亦偏涼，溫差較大。氣象署進一步強調，雖然週五之後氣溫會短暫回升，但週日(11/30)之後預報顯示又有另一波冷空氣南下，氣溫將再度下降，且溫度降幅與本週相當，民眾應持續留意最新的氣象資訊，適時添加衣物以免著涼。 在降雨趨勢方面，氣象署說明，今(24)日白天各地雖多雲到晴，但從傍晚開始，隨著東北季風增強，迎風面的桃園以北、竹苗山區及宜蘭地區將轉為有雨的天氣，花東地區也有偶發陣雨。週一(11/24)至週二(11/25)白天，大台北、東半部及恆春半島持續有偶陣雨。 值得注意的是，氣象署提到「熱帶性低氣壓生成，朝南新頭殼 ・ 1 天前
東北季風來襲！多地空品亮橘燈 晚起恐有降雨
即時中心／林耿郁報導今（26）天持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，白天北部及宜花地區高溫為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大，早晚外出請加件外套注意保暖。民視 ・ 10 小時前
台中廚餘大戰一觸即發! 文山焚化爐驚傳"滑坡"
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市垃圾大戰一觸即發！文山焚化爐，24日疑似因為廚餘收受過量，貯坑含水量過高，發生滑坡，上百輛垃圾車暫停進場，改開往后里焚化爐，廠區外一度大排長龍！議員怒批，市府在豬瘟案，荒腔走板，還處理不了廚餘去化嗎？對此，環保局回應，24日晚間，文山焚化爐已開放進場！后里焚化爐前面，25日上午，有垃圾車排隊等進廠，數一數，不到10輛，但是，議員爆料，24日傍晚到晚上，這裡一度有上百輛的垃圾車，大排長龍塞爆了！議員爆料，是因為位在南屯區，文山焚化爐，近日來疑似因為廚餘收受過量，造成貯坑含水量過高，24日發生滑坡，一度暫停進場，垃圾車們只好轉到后里去倒！環保局回應，因進行垃圾貯坑調整，暫停垃圾傾卸，24日晚間已開放垃圾車輛正常進場！台中垃圾廚餘釀大戰。(圖/羅宇翔攝)除了垃圾山，廚餘山，難道台中市還有第三山嗎？議員拍下的照片，這一包一包又一包，一整排堆得整整齊齊，這位在文山焚化爐外的溪溝旁，是焚化爐焚燒垃圾後，產生的飛灰，處置不了，形成"飛灰山"！台中垃圾廚餘釀大戰。(圖/羅宇翔攝)議員痛批，文山焚化爐拖了7年不更新、廚餘去化也7年沒有新方式，問題不斷累積，整個台中市都在嚐苦果！原文出處：台中廚餘大戰一觸即發! 文山焚化爐驚傳"滑坡" 更多民視新聞報導建置廚餘蒸煮監控系統 豬農喊"蒸煮無用"應禁止白河業者違規餵廚餘養豬 台南市府怒轟挑戰公權力重罰120萬元台南白河養豬場遭爆"違法廚餘養豬" 企圖藏廚餘躲查緝民視影音 ・ 1 天前
越晚越冷！低溫恐下探12度 颱風天琴最快明生成、對台無影響
中央氣象署表示，受東北季風影響，今（25）日各地天氣逐漸轉冷，北部、宜蘭及花蓮白天高溫僅21至22度，中南部及台東約25至28度。入夜後冷空氣更明顯，中部以北及宜蘭低溫將下降至15至17度，南部及花東約18至19度，提醒民眾早出晚歸需留意保暖。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前