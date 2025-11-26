行動電源不知丟哪？雙北「鼓勵回收」11/30前來搶優惠

許多人習慣自備行動電源，便於隨時替手機充電，若行動電源「壽終」，也需注意丟棄方式，台北市、新北市環保局分別推出鼓勵回收活動，11月30日前送到指定地點回收，可享消費優惠。

新北市環保局表示，平常使用行動電源時，千萬不能擠壓或摩擦，否則容易有爆炸之虞，若行動電源出現膨脹、過熱、充不了電等狀況，就應及時回收，但千萬不能直接丟進垃圾車，必須單獨分開回收。

據統計，新北市113年電池回收量約2707公噸，由於電池和行動電源含有貴金屬、有害的重金屬，如果隨意丟進垃圾車，裡面的鋰電池遭遇摩擦或擠壓，可能引發爆炸或火災，也會造成不可逆的環境汙染。

新北市環保局攜手大全聯開設回收平台，11月30日前回收就送電子即享券。（圖／翻攝自新北市環保局官網）

為此，10月15日起至11月30日，新北市環保局攜手大全聯推出行動電源回收平台，民眾攜帶2公斤的電池與行動電源，到新北市4間大全聯門市回收，就可兌換50元電子即享券，每人每天最高可換100元電子即享券，限量4000份，並於12月3日以簡訊發送即享券，可在全聯福利中心或大全聯門市使用，無使用期限，不得折換現金。

台北市環保局也開辦鼓勵行動電源回收計畫，同享購物優惠和7-11商品卡。（圖／翻攝自台北市環保局官網）

同時，台北市環保局也推出回收活動，11月1日至30日期間，民眾攜帶1顆廢行動電源，送到台北市21家神腦國際門市或2家神腦Apple受群維修中心回收，再購買指定行動電源可獲每顆折扣400元優惠，最多可選購4顆，如果民眾單次回收2顆廢行動電源，即加贈統一超商商品卡50元1張，以各門市現場庫存為主。

