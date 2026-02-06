行動電源出國規定懶人包：行動電源可以託運嗎？可以帶上飛機嗎？在飛機上可以充電嗎？

行動電源可以說是現代人出門必備物品之一，尤其春節期間是旅遊旺季，不少人會帶著行動電源出國旅行。不過，關於行動電源，各家航空公司有不同的規範，務必多加留心，以免違反規定、收到罰單，甚至危害飛安。究竟行動電源可以託運嗎？行動電源帶上飛機有哪些重要規定？還有哪些電子產品受規範？趕快跟著Yahoo新聞編輯室的腳步，一起來了解！

出國帶行動電源須符合民航法規，否則不僅可能面臨2萬至10萬元罰鍰，還會影響飛行安全，不可不慎！（示意圖／Getty Images）

行動電源可以託運嗎？

行動電源不能託運！國人常搭的華航、長榮、星宇等航空公司，皆明文禁止旅客託運行動電源。民航局解釋，主因是行動電源內含的鋰電池，可能因產品瑕疪、不當使用（如充電線材短路、過度充電、過度放電、外部高溫）或曾遭撞擊，以致起火、冒煙並產生高熱；要是將行動電源託運，航行過程中倘若不幸發生事故，機組員無法第一時間應變，非常危險，因此國際規範不允許行動電源放進託運行李中，以降低行動電源的潛在風險。

行動電源可以帶上飛機嗎？

民航局規定，鋰離子電池功率小於100瓦時（Wh），可以攜帶上機；鋰離子電池功率大於100瓦、小於160瓦時，須經航空公司同意，才能帶上飛機；鋰離子電池功率大於160瓦時，禁止攜帶。目前一般市售的筆記型電腦、平板、相機、手機、行動電源等，其鋰離子電池通常都小於100瓦時，故可攜帶上機，但須符合各家航空公司規範。

鋰電池注意事項。（圖片取自／民航局）

過去曾發生幾起疑似行動電源釀禍的意外，為了維護飛行安全，包含大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空、首爾航空等五家韓國航空業者宣布，自今（2026）年1月26日起，全面禁止旅客在機艙內使用行動電源，替手機、平板、筆電、相機等電子設備充電，僅允許攜帶上機。

上述五家韓籍航空之外，其他常見的韓籍航空，像是德威航空、濟州航空、易斯達航空，均針對行動電源有相關規範。簡單來說，提醒旅客，搭乘韓籍航空時，仍可攜帶行動電源登機，但須遵守以下五點機內攜帶規定：

行動電源上須明確標示數值。

功率100瓦時以下，每人最多帶5個；功率100瓦時至160瓦時之間，須經航空公司許可，並貼上標籤才能攜帶，且以2個為限；功率超過160瓦時，禁止攜帶。

登機前請採取防短路措施，例如「個別」裝入透明夾鏈袋密封袋、接頭貼上絕緣膠帶。

行動電源務必「隨身攜帶」，禁止放入座位上方置物櫃內。

禁用行動電源為電子設備充電；也禁用機上USB充電孔為行動電源充電。

行動電源帶上飛機，台灣航空公司怎麼規範？飛機上可以用行動電源充電嗎？

隨著韓籍航空緊縮行動電源機上使用規範，台灣各家航空公司也紛紛祭出相應的管理對策。每家規定有所分別，建議旅客登機前再次確認。

華航

＊數量：鋰容量小於100瓦時且數量20個內，不必經過華航同意，超過20個就要經過華航同意；鋰容量101~160瓦時須經華航同意，每人最多2個；鋰容量超過160瓦時，禁止攜帶。

＊規範：不可託運，應隨身攜帶上機並妥善包裝，避免短路與受損；行動電源全程禁止使用及充電，並建議避免放置於座位上方的行李櫃中。

＊數量：鋰容量小於100瓦時，可攜帶15個可攜式電子裝置和／或20個備用電池，數量超過須經長榮同意；鋰容量101～160瓦時，須經長榮同意，每人最多2個；鋰容量超過160瓦時，禁止攜帶。

＊規範：不可託運，應隨身攜帶並妥善包裝（如放在原廠的包裝中、於電極上貼上絕緣膠帶、個別放入塑膠保護袋中）；行動電源全程禁止使用及充電。請注意，行動電源若無明確標示規格或數值，一律禁止攜帶。

＊數量：鋰容量小於100瓦時且數量20個內，不必經過星宇同意，超過20個就要經過星宇同意；鋰容量101～160瓦時，須經星宇同意，且每人最多2個；鋰容量超過160瓦時，禁止攜帶。

＊規範：不可託運，應隨身攜帶並妥善包裝；行動電源全程禁止使用及充電。

＊數量：鋰容量小於100瓦時且數量20個內，不必經過華信同意，超過20個就要經過華信同意；鋰容量101～160瓦時，須經華信同意，每人最多2個；鋰容量超過160瓦時，禁止攜帶。

＊規範：不可託運，應隨身攜帶並妥善包裝，避免短路與受損；行動電源全程禁止使用及充電，並建議避免放置於座位上方的行李櫃中。

＊數量：鋰容量小於100瓦時，每人最多可攜帶20個行動電源；鋰容量101～160瓦時，須經立榮同意，每人最多2個；鋰容量超過160瓦時，禁止攜帶。

＊規範：不可託運，應隨身攜帶並妥善包裝（如放置於電池保護盒、在電池上貼上絕緣膠帶）；行動電源全程禁止使用及充電，並請勿置於座椅上方置物箱。行動電源若無明確標示規格或數值，一律禁止攜帶。

友善提醒，登機前行李都會經過安檢，請勿抱持僥倖心態，將任何行動電源託運，或將鋰容量超過160瓦時的行動電源帶上飛機。依據民用航空法第112-2條，違者可處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰，得不償失。要是未經航空公司許可，攜帶超量的行動電源，航空公司也有權利拒絕搭乘。

行動電源帶上飛機的話，還要符合哪些規定？

即使行動電源可以置於手提行李、攜帶上機，但是有嚴格限制，包含：

行動電源不能超過160Wh。

行動電源須清楚標示規格或數值。

安檢時，須配合機場人員要求出示檢查。

電子產品在飛機上沒電怎麼辦？

民眾在搭機前，建議將個人電子產品與行動電源充飽電。如果不幸電子產品或行動電源沒電，要依據各家航空公司規範處理。

以長榮為例，多數機型座椅，有提供AC插座及USB（Type A）充電孔，如果手機沒電，可攜帶一條合格的USB-A充電線，運用座椅上的插座和充電孔來充電（詳情請參閱機上娛樂與服務）。

不過，行動電源的部分，長榮禁止在航程間使用及充電。換句話說，既不能透過行動電源幫手機充電，也不能利用插座和充電孔替行動電源充電，大家要特別留意哦！

行動電源瓦時（Wh）怎麼換算？

一般而言，行動電源機身都會標示電池容量單位mAh（毫安培小時）、電壓單位V（伏特），然因飛航針對行動電源的限制是採電池能量單位Wh（瓦特小時），旅客需透過以下公式換算：Wh=V*mAh/1000。

以常見的行動電源規格10000mAh、3.7V來說，即為3.7V*10000mAh/1000=37Wh，符合航空公司規定。

還有哪些電子設備受到規範？

手機、相機等電子設備，若電池可以拆卸，那麼電池必須隨身攜帶，而設備本身可以選擇隨身攜帶或託運。至於電池不能拆卸的電子設備，例如iPhone、筆記型電腦等，則可選擇隨身攜帶登機或託運；但託運時須確實關機，並以衣物等緩衝材料包覆或放在堅固的盒子內，防止裝置損壞、電源意外啟動。

友善提醒，不少人會把藍牙耳機放到託運行李裡打包，但台灣航空公司最新規定，藍牙耳機禁止託運，像是華航、長榮、星宇、華信、立榮皆已表態，由於藍牙耳機與充電盒內含鋰電池，不符合飛航安全的電子用品規範要求，請民眾隨身攜帶上機，千萬不要放進託運行李唷！

