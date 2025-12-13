行動電源又惹禍！飛機上自燃 煙霧瀰漫乘客嚇壞

行動電源突然自燃，機艙內瀰漫著灰煙。（圖／東森新聞）





台灣一架飛往日本北海道的班機，飛到一半行李箱突然冒煙，原來是行動電源著火，把乘客都嚇壞了，所幸機組人員處置得宜，沒有釀成大禍。

機艙內瀰漫灰煙，刺鼻氣味充斥整個密閉空間，乘客不斷咳嗽，空服人員拿著礦泉水幫忙滅火，機艙內一片混亂，情況一度危急。乘客：「小心喔，先出來。」

這起事件發生在今（13）日早上，一架準備飛往日本北海道的泰亞航空班機上，飛機才剛起飛不到半小時，行動電源就突然爆炸，把所有乘客都嚇了一跳。

機上一時尖叫聲四起，拍攝的旅客說，他在睡夢中驚醒，看到機艙冒煙，人生跑馬燈已經在腦中浮現。

非當事民眾：「就是電器用品放在腳下前面的位置，也看過很多新聞就是會怕，但是又必須帶。」

非當事民眾：「有規定不能充電，在飛機上最好是把它絕緣，用膠布把接頭封起來。」

航空公司已經對行動電源有較嚴格的限制，沒想到還是發生意外。行動電源的主人因為去救火，造成輕微燙傷，所幸空服人員處置得當，沒有造成更大的傷害。目前班機已經抵達北海道，全機人員平安。

