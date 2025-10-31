行動電源回收享好康！北市舊換新現折400元、新北回收2公斤回饋50元購物金

行動電源 回收有好康！3C產品普及的現今，行動電源早已是民眾必備的充電工具。不過，行動電源若不當棄置，可能造成膨脹、漏液或短路等安全疑慮，甚至引發火災與環境污染等問題，不可不慎。為鼓勵民眾妥善回收，雙北陸續攜手業者，推出回收優惠，現在就跟著Yahoo新聞編輯室一起來看看，回收行動電源有哪些好康吧！

行動電源回收有不少眉角，尤其切記必須單獨回收，嚴禁混入一般垃圾中丟棄。（示意圖／Getty Images）

台北市環保局與神腦國際公司，攜手推出行動電源回收活動。自今（2025）年11月1日至11月30日，民眾只要攜帶一顆廢行動電源，至 台北市21家神腦國際門市及兩家神腦Apple授權維修中心 回收，加入神腦國際會員即可獲得50元神腦幣，並享購買行動電源每顆折扣400元優惠，最多可選購四顆；回收兩顆廢行動電源還可再獲得統一超商商品卡50元一張，每人兌換上限100元。

讀者朋友手邊如果有用不到的廢行動電源，不妨利用這次的好機會，用更便宜的折扣價換新的行動電源，既能用得更安全，還能省下荷包哦！

新北市 ：回收2公斤行動電源或電池 送50元電子即享券

新北市環保局與大全聯合作，推動回收行動電源及電池的活動。即日起至11月30日，民眾只要攜帶2公斤的電池與行動電源，至新北市四間大全聯門市回收，享加碼回饋，可兌換50元電子即享券，每人每日最高可兌換100元，共計4000份，送完為止。

加碼活動響應無紙化，將於11月3日、11月18日及12月3日，分三批次以簡訊發送電子即享券，民眾可用於全聯福利中心與大全聯門市賣場，無使用期限，不得折換現金。

除了行動電源回收活動之外，各地的便利超商對多數人來說，是最方便回收的地點之一。以7-ELEVEN來說，回收各類廢電池，包含圓筒型、方筒型、鈕扣型及各類行動電源等，即可享有當次消費折抵優惠（不含代收、代售、香菸等商品），每0.5公斤可折抵8元。除此之外，廢筆電一台可抵120元購物抵用金；廢手機一支可抵12元購物抵用金；廢手機座充／旅充每組可抵3元購物抵用金，對民眾而言不無小補！

針對各廠牌廢棄行動電源，全家也提供「外殼無拆卸，電池及電路板完整無破裂」的行動電源回收，每台可折抵當次消費2元（不含代收、代售、香菸、酒類等商品）。至於廢電池每0.5公斤折抵當次消費8元；廢光碟每0.5公斤折抵當次消費5元；廢手機每0.5公斤折抵當次消費12元；廢筆電每台折抵當次消費120元；廢平板每台折抵當次消費40元，大家不妨整理好家中用不到的3C產品，拿到全家回收折抵消費哦！

行動電源遇到什麼情況最好不要再用？

環境部指出 ，行動電源使用的鋰離子電池，生命周期平均落在二至四年。不過，行動電源的具體壽命，仍可能依使用情況有所差異； 中景科技解釋 ，假如常把行動電源充到100%或放電至0%，會加速電池的老化。

那麼，你可能想問，行動電源有哪些徵兆時，最好不要再使用？ 嘉義市政府消防局說明 ，行動電源在冒煙、起火前，其實會先出現警訊，一旦發生下列四種徵兆，務必立即停用以免人身安全受到威脅。

異常發熱：溫度突然升高。

膨脹變形：外殼鼓起或變形。

氣味異常：出現刺鼻或化學味。

充電異常：充不進去或速度變慢。

台灣科技大學應用科技研究所特聘教授王復民接受Yahoo新聞專訪時也提到，日常使用上，若是不小心摔到行動電源，務必立即檢查行動電源外觀，如有裂開、破損、膨脹，最好直接回收；倘若行動電源沒有外傷，下次使用時也要觀察是不是比以前更容易發燙，是的話代表電池芯可能有狀況，不建議再用。此外，行動電源遭尖銳物品刺穿，或者被重物撞擊，也可能導致變形或凹陷，務必盡快回收。

行動電源回收怎麼做？要注意什麼？

新北市政府環保局指出 ，行動電源屬於「廢乾電池類」，必須單獨回收，嚴禁混入一般垃圾中丟棄。民眾要是未按規定妥善回收行動電源，可依 廢棄物清理法第50條 ，處1200元以上、6000元以下罰鍰。若行動電源因受擠壓、撞擊，導致起火爆炸傷及他人，還可能面臨其他刑責或罰款，危險性不容小覷。

環境部建議 ，回收行動電源前，應盡量把剩餘電力用完，不要自行拆解也不要破壞，電極處可以用絕緣膠帶黏貼防止短路，同時降低回收過程中產生的高熱或其他激烈反應的風險。接著， 將行動電源單獨分裝並確實密封後 ，交給當地清潔隊資源回收車，或者就近至便利商店（如7-ELEVEN、全家）、量販店（如家樂福、大潤發、愛買）等設有廢乾電池回收筒的地點回收。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：沈孟燕

