行動電源屢屢「驚爆」 經濟部標準局3面向加嚴管理

標準局召開記者會，說明行動電源邊境抽驗提高10倍。



行動電源屢屢發生爆炸起火意外，經濟部標準局今（5）日宣布3項強化措施，包括將海內外工廠檢查納入管理機制、提高邊境抽批檢驗比例10倍，以及擴大市場檢查及購樣檢測。

不過，工廠檢查納管家數、目前邊境抽批檢驗數量、以及現行市場檢查及構樣檢測的具體數量，都仍待進一步釐清。

標準局表示，有關行動電源的管理，進口商或製造廠上市前，要依國家標準檢驗，符合檢驗標準者，標準局會核發證書，始得進入市場。

行動電源上市後，標準局也會在市場檢查、購買樣品檢查，若不符合規定，將予以罰鍰、限期回收或改正，最重可以廢止證書。

主要檢測項目包括模擬鋰電池實際使用環境，包括短路、落下、高溫、過度充電、機械強度、異常操作、故障狀態、溫升。行動電源業者若沒有取得標準局核發證書即在市場上販售，即為「逃檢」，處新台幣20萬至200萬罰鍰，並限期回收改正。

標準局表示，正規劃將工廠檢查納入管理機制，定期派員赴國內外工廠確認生產製程是否符合規定，以維持產品品質穩定。

進口行動電源也會加強邊境查核，抽批查核比例提高到10倍。

最後，則要提高行動電源商品市場檢查及市場購樣檢測數量，避免不合格商品在市面流通。

標準局統計，近3年行動電源進口量，2023年約464.4萬個，2024年約525.8萬個，今年1-10月約381.2萬個。

近3年接獲行動電源事故通報，分別為2023年11件、2024年7件、今年1-10月27件。

根據標準局網站，已被公告召回的行動電源，包括小米、展碁（Anker）、亞果元素、聯想、天瑞（Energizer）、天宇工業（ Mypower ）等6家。

