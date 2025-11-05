行動電源意外多 標準局：邊境抽驗提高10倍

▲近年行動電源爆炸意外頻傳，許多廠商也須緊急召回商品，經濟部標準局今（5）日表示，為確保國內使用行動電源產品品質與檢驗驗證內容一致。（圖／翻攝業者臉書）

[NOWnews今日新聞] 近年行動電源爆炸意外頻傳，許多廠商也須緊急召回商品。經濟部標準局今（5）日表示，為確保國內使用行動電源產品品質與檢驗驗證內容一致，並保障民眾使用安全，將會把行動電源商品邊境抽驗比例提高10倍，加強品質把關，嚴格確認產品是否符合國家標準及驗證要求，防止不合格商品流入市面。



標準局說明，鋰電池往往會發生起火，因為電池老舊、碰撞或使用不當，造成隔離膜破裂，出現鋰金屬沉積，導致電流快速升溫並導致起火風險。

對此，標準局分為前市場管理及後市場監督兩種策略。



針對前市場管理，不管是製造業者或是輸入業者進口鋰電池產品都必須經過標準局檢驗合格核發證書後才能進入市場。

進入後市場管理，標準局將進行市場檢查、購樣，確認是否符合規定，若不符合，將對業者處開罰20萬至200萬元罰鍰，並限期回收或改正；如經檢驗不合格，視違規情節輕重要求限期回收或改正、廢止證書等。

當事故發生時，業者須按《商品檢驗法》應於獲知商品事故3日內辦理通報，近3年接獲行動電源商品事故通報分別為2023年11件、2024年7件、2025年27件。



而因應近期相關意外頻傳，標準局也提出加強措施，如規劃將針對國內外工廠檢查納入管理機制，定期派員赴工廠確認生產製程符合規定，以維持產品品質穩定。



其次，進口行動電源商品進行源頭管理加強邊境查核，提高抽批查核比例10倍；最後，提高行動電源商品市場檢查及市場購樣檢測之數量，避免不合格商品於市面上流通。



標準局副局長謝翰璋補充，先前抽查發現許多檔案比較有出現落差，因此會給工廠檢查1年緩衝期，把所有認證文件確認，之後每一年都會派員到工廠稽查；抽查及購樣式預算規模來執行。



針對國內意外頻傳或是召回產品較多的廠商，他表示，針對這些廠商，標準局已經列為重點稽查對象，就算廠商已經招回，也會拚命去購買相關產品去做檢驗。



據標準局網站，有被標準局公告召回的行動電源，包括小米、展碁（Anker ）、亞果元素、聯想、天瑞（Energizer）、天宇工業（ Mypower ）等6品牌的產品，但是相較於市面上出現問題的產品卻顯示很少。



標準局說明，是按《消費者保護法》第10條來做回收，而標準局則也可以依規定要求廠商下架有問題產品、罰鍰及回收改正，這樣消費者就不會在一般通路購買，如果有重大瑕疵才會到《消保法》回收。



