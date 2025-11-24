行動電源摔到還能用？專家警告「３狀況」恐起火爆炸，加碼正確回收方法

現代生活中，行動電源已成為民眾不可或缺的3C配件，然而錯誤的使用方式卻可能帶來嚴重安全風險。電商達人「486先生」陳延昶提醒民眾，使用行動電源時有３大NG行為絕對要避免，一旦發現外殼破裂、鼓脹或散發異味，務必立即停用並妥善回收處理，以免發生起火或爆炸等危險狀況。

１、行動電源邊充邊用恐爆炸

486先生表示，第１個NG行為是「邊充邊用」，有些人為了節省時間，替行動電源充電的同時，也讓行動電源充手機或其他裝置，但這種做法會使行動電源內部溫度急速上升，嚴重時甚至可能因此引發起火或爆炸等危險狀況。

２、行動電源摔落變形恐短路

第２個危險行為則是「摔到繼續用」，486先生說明，行動電源內部裝有鋰電池，其中含有隔離膜及電解液等精密結構，若不慎摔落導致外殼變形，很可能造成內部短路現象。如果在這種情況下仍照常進行充電，恐怕會突然發熱甚至燃燒，造成嚴重安全威脅。

３、行動電源高溫曝曬恐起火

486先生強調，第３個NG行為是讓行動電源處於「高溫曝曬」環境。他指出，任何3C產品都絕對不可曝曬於高溫環境下，因為高溫會使鋰電池內部結構變得不穩定並出現膨脹現象，嚴重時恐引發火災。他特別舉例說明，夏天時若將3C產品放置在密閉車廂內，車內溫度會在短時間內飆升至50度以上。

行動電源認證標章確保安全

除了避免上述３大危險行為外，486先生也提醒消費者在購買行動電源前，一定要選擇經過經濟部標準檢驗局BSMI認證的產品。他特別強調，電池背後標註的「額定電容量」才是實際輸出量，其重要性遠勝過各廠商宣稱的電池容量數值。



台電粉絲團也曾發文提醒民眾，若發現體積小、價格便宜的行動電源，但廠商標示的電容量卻異常超大，要特別小心產品可能有標示不實的問題，建議避免購買這類可疑商品。

行動電源回收方法

台電提醒，若行動電源摔過龜裂、膨脹異常或有其他損壞情形，也應立即淘汰停用。損壞的行動電源絕對不可直接丟入一般垃圾桶，因為裝置內含有鋰離子或鋰聚合物電池芯，若丟進垃圾車經過擠壓恐釀成災害。正確的處理方式是將廢棄行動電源交給資源回收車，避免對環境或清潔人員造成危害。

▲行動電源不可以丟入垃圾車，要資源回收。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

