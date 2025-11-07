行動電源放口袋裡爆炸 男子在澳航貴賓室遭火吻

澳洲墨爾本國際機場裡的澳航（Qantas）貴賓室有乘客放置在口袋裡的行動電源爆炸起火。翻攝Ig



澳洲墨爾本國際機場週四（11/6）發生一起驚險意外。一名男子在機場貴賓室時突然下半身起火，禍首就是他褲子口袋裡的行動電源。

澳洲媒體報導，一名年約50多歲的男子週四上午在澳洲墨爾本國際機場裡的澳航（Qantas）貴賓室內突然發生「起火」意外。他放在褲子口袋裡的行動電源爆炸，導致褲子起火冒出濃煙。

工作人員立刻上前幫忙將爆炸的行動電源拋出一旁，並緊急將男子帶進浴室泡水。一名目擊者向媒體表示，他看見「電池酸液洩出一地」。

當時人也在現場的澳洲電影製作人湯克斯（Leanne Tonkes）拍下遺留在現場的行動電源照片，已燒成焦黑。湯克斯將照片上傳IG並發文寫著：「希望著火的那個人沒事。多虧一名男子立刻上前幫忙，工作人員趕緊把他帶往浴室，其他人很快就被疏散。」

澳航表示，事故發生後立刻疏散貴賓室內約150人，兩小時後重新恢復營運。該名起火乘客的腿部和手指部分燒傷，送醫治療後已無大礙並出院休息。

過去一段時間，各大航空公司發生多起行動電源在飛機內爆炸事件。1月時，一架釜山航空客機的行李架上有行動電源起火，造成27人受傷。維珍澳洲航空（Virgin Australia）今年7月也發生類似事件。

包括阿聯航空、國泰航空、華航、大韓航空、新加坡航空等均已禁止在飛行中使用行動電源。多間航空公司則是建議旅客將行動電源放置在座位前方或其他雙手可及位置，不要放置在頭頂上的行李置物箱。

