行動電源放床頭未使用「自燃爆炸」牆一片黑 業者公告召回型號

一名網友家中的行動電源放置床頭未使用，竟突然爆炸起火，所幸及時控制火勢才沒釀災。該款行動電源也被發現在2021年就有被業者主動召回，可能是當事人沒注意到相關訊息。（圖／waackwer授權提供）

隨著智慧型手機普及，行動電源也成為必備品之一，但近年屢傳行動電源爆炸事件，最近有民眾放置家中、未使用的行動電源，竟突然爆炸起火，雖控制住火勢，但牆壁竟燒出一片黑。業者透露，該產品型號早在2021年已公告召回，但仍聯繫當事人要負責賠償。

來自新北市一名網友透露，昨（11）日他的母親將未插著充電線使用的行動電源放在房間床頭櫃上，但晚間行動電源竟自燃爆炸，他第一時間大喊失火，父親立刻拿外套壓住火勢，才沒有釀成憾事。從網友提供的照片，行動電源爆炸導致一個收納包燒毀，牆壁也出現一片焦黑。

對此，原PO表示，很慶幸有人在家，以及他的母親沒有在睡覺，「否則著火點就在她的頭旁邊，後果不敢想」，並提醒其他人，「即使沒有充電，行動電源也存在風險，請避免放在床邊或靠近易燃物的地方」。貼文底下引發熱烈討論，其中有人建議「行動電源記得買防爆袋或是防爆盒放著」。

據《TVBS新聞網》報導，當事人透露行動電源購買、使用約4年，發生爆炸前行動電源也沒有膨脹現象。至於業者也出面回應，該產品早在2021年就主動公告召回，因考量鋰電池物理特性與使用年限，當事人可能沒有注意到相關訊息。業者也表示全權負責後續賠償，也再次擴大召回宣導。

