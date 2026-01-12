行動電源放床頭突爆炸！沒在充電也起火？ 消防員教自救：拿滅火器是浪費時間

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

行動電源安全再度引發關注。近日有網友在社群平台分享親身經歷，家中一顆放在床頭櫃上的行動電源，竟在未使用、也未插電的情況下突然爆炸起火。所幸事發時家人都在場，且母親尚未入睡，否則起火位置就在頭部附近，後果恐怕不堪設想。

原PO在 Threads 指出，這顆行動電源已使用約4年，外觀沒有明顯膨脹或異狀，且事發前兩天完全沒有充電或使用。事件曝光後，引來不少網友討論，有人提醒該款產品疑似曾因自燃風險被公告召回，也有人建議平時應將行動電源存放於防爆袋或防爆盒中，避免意外發生。

留言中也轉傳消防員的專業提醒，指出若遇到鋰離子電池行動電源起火，第一時間不是找滅火器。消防員直言，乾粉、二氧化碳或海龍滅火器都無法抑制鋰電池的「熱失控」，反而可能延誤處理時機。正確做法是立刻用身邊的飲料或礦泉水大量澆灌，先壓制火勢與高溫反應。

消防員進一步說明，待火勢明顯降溫後，再使用防燙工具將行動電源夾起，放入約七分滿的水桶中浸泡，確認不再冒泡、完全冷卻後再移動處理。同時也提醒，若吸入煙霧或身體出現不適症狀，務必儘速就醫檢查。

