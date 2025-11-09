行動電源沒用快回收「一顆賺400元」！這23家門市適用 加碼禮物一次看

生活中心／施郁韻報導

行動電源隨意棄置可能出現膨脹、漏液或短路等疑慮，更可能引發火災與重金屬汙染。（示意圖／資料照）

行動電源屬小型3C配件，若存放不當，可能會釀成危險。為了鼓勵民眾妥善回收行動電源，台北市環保局推出活動，自11月1日到30日，到23家門市進行回收，就有機會拿到優惠及禮物。

若民眾想要丟棄行動電源，沒有照正確的方式處理，可能影響人身安全。台北環保局指出，行動電源多用鋰電池構造，隨意棄置可能出現膨脹、漏液或短路等疑慮，更可能引發火災與重金屬汙染。

台北市環保局與神腦推出行動電源回收活動，從11月1日至11月30日止，民眾至台北市21家神腦國際門市及2家神腦Apple授權維修中心進行回收，並加入神腦國際會員可獲得50元神腦幣，並享購買行動電源每顆折扣400元優惠，最多可折扣四顆。

若回收兩顆廢行動電源，還可加碼獲得統一超商商品卡50元一張，每人兌換上限100元。民眾可用折扣價換新的行動電源，安全之外，還能省下荷包。

此外，新北市環保局與大全聯合作，推動回收行動電源及電池的活動。11月30日前，攜帶2公斤的電池與行動電源，到新北市4間大全聯門市回收，就可拿到兌換50元電子即享券，每人每天可兌換100元，共計4000份。



