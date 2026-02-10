行動電源燒出黑洞！消防曝「2大致命點」：不是買到機王

不少人習慣用行動電源，臉書粉專「消防神主牌」發文示警，主打自帶插頭、一顆搞定便利性的多功能行動電源，在消防員眼中是違背物理安全的設計，更質疑「這不是插頭？是掛在牆上的定時燃燒彈？」

不少人習慣用行動電源。（示意圖／PIXABAY）

臉書粉專「消防神主牌」發文表示，近期一款行動電源將家中插座燒得焦黑的照片在網路上引發恐慌，粉專強調，這並非單純買到「機王」的運氣問題，而是產品設計本身就存在致命缺陷。一般電器插頭後方連接的是柔軟的電線，但這類行動電源的插頭後方卻直接連著一整塊沉重的鋰電池，當插在牆上時，所有重量都壓在兩片薄薄的金屬插頭上。

廣告 廣告

粉專解釋，這種設計在物理上形成可怕的「槓桿」效應，插頭成為支點、沉重電池則是施力點，就像用兩片薄鐵片去舉啞鈴。隨著地心引力每分每秒的下拉，插頭內部的焊點、金屬接觸面會承受極大扭力，時間久了便導致金屬疲勞、接觸不良、電弧產生，最後燒出黑洞。

另一個致命傷則在於「距離」的問題。粉專說明，傳統充電方式是變壓器（豆腐頭）插在牆上、行動電源放在桌上，中間隔著一條線作為安全的「防火巷」，因為變壓器轉換電壓時會產生高熱，而鋰電池最怕的就是熱。然而這種二合一設計強迫把「發熱的變壓器」跟「易燃的鋰電池」緊緊綁在一起，還關在散熱不良的塑膠殼內，其實相當危險。

粉專進一步指出，一旦前方插頭因槓桿作用短路起火，後方緊貼的鋰電池馬上加入燃燒，這就是為何這類火警通常都很猛烈，因為熱源跟燃料根本沒有分開。粉專建議，安全起見充電時應回歸最原始做法「讓充電的歸牆壁，儲電的歸桌上」，避免使用自帶插頭的多功能行動電源，以降低火災風險。

延伸閱讀

輻射冷卻發威！10縣市低溫特報 明晨探10度以下

小朋友過年紅包行情曝光 她一看嚇傻：通貨膨脹太誇張

花蓮32年老字號「包心粉圓」熄燈 在地人嘆：真不捨