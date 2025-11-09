行動電源爆炸不是偶然！家電達人示警「3大地雷使用法」一堆人正在做

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

行動電源已成現代人外出必備，卻也是隱藏風險極高的 3C 用品。近來國內外不斷傳出行動電源起火、爆炸，甚至在車內和家中充電時突然自燃的案例。家電達人486先生提醒，行動電源內含鋰電池，只要使用不當，就可能瞬間升溫、短路，嚴重時甚至引發火災。

家電達人486先生提醒，行動電源內含鋰電池，只要使用不當，就可能瞬間升溫、短路，嚴重時甚至引發火災。（示意圖／unsplash）

他指出，民眾最容易忽略的 3 大致命行為：

首先是「邊充邊用」。許多人為了省時間，會一邊替行動電源充電、一邊又拿來替手機供電，造成內部持續「同時充放電」。486 先生表示，這會讓電池在極短時間內升溫，「長期下來不只縮短壽命，還可能直接燒起來。」

第二項是「摔到後仍照常使用」。鋰電池結構精密，內含隔離膜及電解液，一旦遭撞擊或變形，可能出現肉眼不易察覺的短路問題。「很多爆炸不是當下，而是在之後充電才突然引燃。」他提醒，只要外殼鼓起、變形、破裂、發熱或出現異味，務必立刻停用，不要再硬撐。

第三則是最常被忽略的「高溫曝曬」。有些人習慣將行動電源長期放在車內備用，但夏季密閉車廂溫度可飆到50°C以上，會直接破壞鋰電池化學穩定性，輕則膨脹失效、重則直接燃燒。486 先生直言：「行動電源最怕的不是用太多，是放在高溫環境裡等著炸。」

除了使用習慣，他也強調選購來源同樣重要。務必選擇通過BSMI認證 的產品，並確認標示清楚、不要貪小便宜買無品牌或容量標示不實的行動電源。



