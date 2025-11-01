行動電源爆炸噴火！澎湖交通船乘客尖叫逃命 驚魂幾秒畫面全曝光

澎湖七美回馬公交通船，行充爆炸冒火花。（圖／TVBS）

一名旅客在澎湖七美到馬公的交通船上使用行動電源充電時，突然發生爆炸意外，造成船上乘客一陣驚慌。事件發生於上個月31日中午時分，當時南海之星1號交通船已從七美出發，並在望安島停靠接駁乘客。爆炸發生時，船員迅速以滅火器撲滅火勢，並將燒焦的行動電源丟出船外，所幸無人受傷，船身也僅有輕微漆面損壞，但仍讓同船乘客驚魂未定。

澎湖七美回馬公交通船，行充爆炸冒火花。（圖／TVBS）

事件發生在上個月31日中午12點30分，當時有26名乘客搭乘南海之星1號交通船從澎湖七美返回馬公。航行約一小時後，船隻停靠望安島，又上了113名乘客。就在這時，一名坐在走道位置的旅客正使用行動電源為手機充電，突然間座位處竄出火花，該名男子立即將物品往旁邊丟，接著發生爆炸並冒出越來越多白煙。男子試圖用腳踩滅火焰，而周圍的乘客則被嚇得驚聲尖叫。

船員發現狀況後，立即拿出滅火器將火勢撲滅，並將爆炸的行動電源丟出船外，避免了可能的傷亡事故。事後檢視這個行動電源，可以看到它已經被燒得焦黑毀損，甚至缺了一角。

澎湖縣車船處業務課長鄭啟聰表示，事件處理時間很短，大概只有幾秒鐘，因為處理得宜，火勢很快就被撲滅了。他也表示很慶幸當天乘客沒有受傷，船隻損失也不大，只是掉了一點漆而已。

由於事件沒有造成人員傷亡或船身明顯損失，業者表示不需要賠償費用。但這起行動電源在船上爆炸的意外，仍然讓同船乘客感到十分驚恐，也提醒大家在使用行動電源時需特別注意安全。

