行動電源登船 謹記四不一注意

鋰電一旦起火就難以撲滅，航港局提醒民眾住意鋰電池使用安全，並要求所有船舶就鋰電池起火事故進行定演練。（航港局提供）

記者郭基生∕基隆報導

為確保航行安全，航港局特別提醒民眾攜帶行動電源登船，必須遵守「四不一注意」原則，應用經檢驗合格的行動電源、不用外觀受損及膨脹之行動電源、不放置於行李箱中、不在高溫下使用、隨時注意行動電源狀況，並呼籲民眾確實遵守，在登船後，須於視線可及範圍內使用。

航港局特別提醒搭船的乘客，若發現行動電源有異常發熱、鼓脹、冒煙或異味，應立即停止使用並通報船員協助處置，若因不當使用造成災害，須負法律與賠償責任，民眾如需了解相關資訊，可上航港局官網(https://www.motcmpb.gov.tw/Home/Node?siteId=1&nodeId=50134)查詢。