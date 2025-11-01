行動電源突起火爆炸！澎湖交通船旅客嚇壞

記者翁婉瑜、蘇意凡／澎湖報導

昨（31）日澎湖驚傳南海之星交通船傳出爆炸意外，船班正在望安時，旅客的行動電源突然起火燃燒，船艙內瞬間煙霧瀰漫，不少旅客直擊被嚇壞一度造成恐慌。

澎湖南海之星交通船發生行動電源爆炸意外。

船艙內乘客陸續登船，突然一團火球被乘客拋了出來掉在走道上，接著爆炸火花四起，男子馬上起身試圖踩滅，船艙內瞬間煙霧瀰漫。

事發31日下午1點多，澎湖交通船南海之星1號正抵達望安上下客時，由於乘客在使用的行動電源因不明原因突然起火爆炸，船上警報器大響，爆炸聲嚇壞不少人，尖叫聲四起旅客紛紛閃避，現場一度混亂，船員緊急到場持滅火器滅火。

行動電源不明原因突然爆炸，所幸沒有人員傷亡。

澎湖縣車船處課長鄭啟聰：「它一爆炸的時候，整個噴飛的時候，是直接掉到走道，所以對人員也沒有什麼傷害，掉到地板上是鐵的甲板，所以也沒有什麼財物損失。」

事發當下民眾才剛要登船，船上只有10幾人，火警驚魂在10分鐘左右解除，而船艙地面上也留下大量白色粉塵，船員迅速打開窗戶通風口，所幸爆炸意外在靠港停航時發生，沒有釀成嚴重的傷亡意外，船班也在1點40分順利返回馬公。

