行動電源自燃事件頻傳 北捷新公告「捷運系統內禁用行動電源」

台北市 / 武廷融 綜合報導

近期國內外傳出多起行動電源自燃冒煙事件，台北捷運今(23)日表示，將正式公告宣導進入捷運系統勿使用行動電源充電，且應妥善保管，若因使用或保管不慎致發生失火等實質造成公共危險的情事，將依法究辦及進行求償。

北捷指出，16日晚間在板南線列車發生行動電源冒煙，旅客使用滅火器噴灑，引起旅客恐慌，車上約450名旅客須換乘後續列車。而日本東京地鐵日比谷線21日上午，也傳出列車車廂內行動電源起火，媒體報導火舌狂竄「幾乎燒到頭部高度」，導致日比谷線一度全線暫停行駛，幸好無人傷亡。

北捷表示，鑒於近期國內外都發生旅客搭乘捷運時行動電源自燃冒煙事件，為了公共安全，北捷將正式公告，宣導進入捷運系統勿使用行動電源充電；並應購買符合國家標準且通過檢驗的合格行動電源，如果行動電源有變形或異常發熱，也勿帶進捷運系統。

北捷強調，已於全線117個車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水等緊急應變工具，一旦有行動電源自燃、冒煙事件，即依消防單位建議進行緊急處置，並立刻通報110、119。北捷也呼籲，行動電源自燃除了影響行車安全，亦會造成其他旅客驚慌；若列車因此運行延誤，也影響大眾搭乘權益，請務必配合相關規範，隨時注意隨身電子產品狀態，共同維護大眾運輸安全。

(圖/臺北大眾捷運股份有限公司)

