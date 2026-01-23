行動電源自燃事件頻傳 北捷：即日起勸導旅客進站後勿使用

台北捷運板南線日前發生行動電源起火冒煙，引發乘客恐慌。為避免類似狀況並維護公共安全，北捷公司今天宣布，即日起請旅客勿在站內使用行動電源，且應妥善保管，若因使用或保管不慎導致失火等實質造成公共危險情事，將依法究辦進行求償。北捷已於全線各站配置緊急應變工具，供站務人員協助處理行動電源自燃事件。

台北捷運公司23日表示，考量行動電源自燃冒煙事件頻傳，即日起請旅客勿在站內使用行動電源。（中央社）

北捷安全衛生處長林榮輝接受媒體聯訪表示，行動電源已成為民眾日常生活必需品，但日前板南線發生一起自燃冒煙事件，導致旅客恐慌外，車上數百人還須換乘後續列車；前幾天東京地鐵更發生行動電源起火狀況，一度造成系統停駛。

林榮輝指出，北捷近三年來已發生5件行動電源自燃事件，接下來將加強宣導旅客進入站內勿使用，若發生火災等實質造成公共危險情事，不僅會通報警方、依法究辦，還會求償設備及營運損失。

林榮輝坦言，若旅客堅持使用且屢勸不聽，目前尚無法源依據可開罰，且國內外軌道同業都還未針對行動電源制定相關規範，僅航空公司明確禁用，但為確保公共安全，與專家討論後仍決定勸導旅客進入捷運系統請勿使用，期盼中央正視，研擬修正《大眾捷運法》。

北捷表示，目前已於全線117個車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水等行動電源減火緊急應變工具，供站務人員第一時間依據消防單位建議處置，將起火的行動電源完全浸泡於冷水水桶中，快速降溫阻止復燃。