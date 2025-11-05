行動電源自燃事件頻傳！ 經濟部：邊境抽驗提高10倍「國內外工廠納管」

近期行動電源自燃事件頻傳。（示意圖，Pexels）

近期行動電源自燃事件頻繁發生，經濟部今（5）日表示，為確保行動電源產品品質與檢驗驗證內容一致，並保障民眾使用安全，經濟部標準檢驗局已將行動電源商品的邊境抽驗比例提高10倍，加強品質把關，嚴格確認產品是否符合國家標準及驗證要求，防止不合格商品流入市面。

標準局說，行動電源屬鋰電池產品，具有高能量密度與高效充放電等特性，但若品質衰退或使用不當，容易發生「熱失控」現象，造成起火風險。民眾在選購時，務必認明BSMI商品檢驗標識（R字軌及指定代碼），使用時避免無人看管時充電，避免充電時周圍高溫、潮濕或有易燃物，充飽電應拔除電源。如發現行動電源有異常破損、膨脹之情形，要立刻更換。

標準局說明，鋰電池相關商品（如行動電源）自2014年起即依《商品檢驗法》公告為強制性應施檢驗品目，產品須符合國家標準並通過檢驗取得商品驗證登錄證書，方可上市販售。為持續確保商品安全。

除強化邊境查驗外，標準局亦辦理市場購樣檢測，確認商品是否與原申請檢驗之商品一致；並派員至經銷場所檢查商品是否標示商品檢驗標識。經檢測或檢查發現違規者，如係業者未完成檢驗程序，處新台幣20至200萬元罰鍰，並限期回收或改正；如經檢驗不合格，視違規情節輕重要求限期回收或改正、廢止證書等。

此外，標準局透過「商品安全資訊網」主動揭露違規與召回資訊，如近期業者主動召回特定行動電源產品，該局官網首頁橫幅已公告相關資訊，提醒民眾注意型號並停止使用問題產品。

標準局呼籲，安全使用行動電源，從認明合格標識做起，並養成正確使用習慣，共同守護自身與他人生命財產安全。

