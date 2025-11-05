行動電源自燃事故頻傳 經濟部公告加嚴3大檢驗規定

民眾在網咖玩線上遊戲，沒想到，放在旁邊沒使用的行動電源，先是竄出白煙，下一秒起火爆炸，行動電源自燃案件近年頻傳，引發民眾擔憂，根據統計，2023年事故通報11件，去（2024）年7件，今年截至10月就攀升到27件。

有鑑於進口來台的行動電源多達381萬個，為了加強安全管理，經濟部標準檢驗局加嚴三大檢驗規定，包括工廠檢查、擴大邊境抽批以及後市場查核。

標準局綜合企劃組副組長蘇柏昌說：「那我們會定期派相關的人員，到工廠現場去，做確認這個製程是不是符合規定，提高邊境抽批的這個比例上面，那我們在行動電源這個品項，我們從上個月開始，已經提高10倍的抽批這個比例。」

標準局日前就公告市售5款，約8.8萬顆行動電源，因安全疑慮緊急召回，也有品牌自行召回。

標準局副局長謝翰璋指出，「我們如果一旦公告工廠檢查，我們就不管你在天涯海角，我們都派人去。」

針對行動電源檢驗不合格的原因，標準局表示，多數是零組件變更，後續沒做驗證。至於意外頻傳，被要求召回產品的廠商，會被列為重點查驗。那民眾該如何挑選行動電源，有3C專家分享三方向，包括避開自帶插頭的款式。

3C專家C Jay說明，「至少你要買一個知名的品牌，那後續它可能有一些保險，可能會比較有保障，在看傳統一點的行動電源，就是18650就是它比較大顆的，然後裡面是那種柱狀的電池，當作行動電源的電芯，這種其實相對於穩定一些些。」

標準局提醒，民眾購買時應認明「R開頭」的BSMI標章與完整中文標示，使用時，避免在高溫潮濕環境，一旦出現異常膨脹、破損情形，要立即更換。