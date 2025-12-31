行動電源自燃灼傷旅客 航警提醒：鋰電池須隨身攜帶航程禁用

桃機出境大廳自燃意外 許姓旅客手部輕微燙傷送醫。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園機場第一航廈於昨(30)日晚間發生一起行動電源自燃意外。當晚10時35分許，航警局保安大隊接獲通報，指稱出境大廳疑似有人燃放煙火，員警立即趕赴現場查處。經調查發現，現場並無燃放煙火之情事，起火原因為一名準備出境的許姓旅客，其隨身側背包內的鋰電池因不明原因突然自燃並冒出火光。

事發當下，許姓旅客迅速將起火的側背包置於地面，趕抵現場的員警立即封鎖周邊區域，疏導往來民眾以維護機場安全，並同步通知機場消防隊支援。消防人員抵達後，迅速將鋰電池取出並置於水桶中浸泡冷卻，成功控制火勢防止延燒。此意外造成許姓旅客左手輕微燙傷，由航警陪同前往聯新醫院就醫，所幸經簡易包紮後並無大礙，隨後已自行離去，未影響其他機場運作。

航警局特別提醒，鋰電池與行動電源屬於高風險物品，旅客攜帶時應妥善保管，避免擠壓、受損或放置於易受熱環境。適逢元旦疏運期間，搭機前務必檢查電池是否有破損、膨脹或異常情形。依據國際航空運輸相關規定，行動電源與備用鋰電池必須隨身攜帶，嚴禁放置於託運行李中；此外，搭載鋰電池之充電式風扇，以及未符合IATA A67條款之鉛酸電池，皆禁止上機。

機場公司強調，旅客登機後在航程中，應遵守航空公司規定，全程禁止使用行動電源及備用鋰電池，亦不得在飛機上進行充電。請旅客配合相關飛安指引，保障自身及整機乘客的公共安全。(圖/警方提供)