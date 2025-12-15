行動電源自燃用水滅？ 消防澄清：可充電鋰電池才可以

日前一架台灣前往日本的航班中，一名乘客攜帶的行動電源在起飛後不久燃燒，造成機艙煙霧瀰漫，幸好機組人員及時處理，未影響飛航安全，該事件引發了對鋰電池安全性的廣泛關注。對此，消防局也提供資訊，讓民眾了解當下遇到狀況時應該要如何處置。

行動電源起火燃燒該如何處理，消防局解釋了！（示意圖／pixabay）

鋰電池的火災風險高，因其一旦起火，會釋放大量有毒氣體及高溫，甚至有爆炸的可能。消防單位指出，行動電源必須隨身攜帶，禁止託運，並建議用絕緣材料覆蓋接口以防短路。當鋰電池出現膨脹、過熱或冒煙等情況時，應立即採取行動。

廣告 廣告

鋰電池差異。（圖／台北市政府消防局）

對於鋰電池起火的滅火方法，消防局表示，對於可充電的鋰離子電池，使用水是有效的滅火方式，可以降低火勢及復燃風險。相對地，對於不可充電的鋰金屬電池，則應使用專用的金屬火災滅火器，切勿直接潑水。

對於可充電的鋰離子電池，使用水是有效的滅火方式，可以降低火勢及復燃風險 。（圖／新竹市消防局）

此外，專家提供了四項處理鋰電池異常的原則： 首先，立即斷電 ； 其次，降溫處理 ； 第三，撲滅火源 ； 最後，若無法控制火勢，應立即通報119求助 。

延伸閱讀

高中畢旅「0人報名」改上課！ 網點出關鍵：行程爛、費用高

悚！返國遊客被展示櫃玻璃砸傷腰 保全冷回：可跟桃機反應

連續9年創佳績！ 台南關子嶺溫泉成秋冬泡湯首選