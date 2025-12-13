行動電源自燃釀禍！泰亞航台北飛札幌機艙冒煙

三立新聞／綜合報導

行動電源疑似爆炸，機上冒出白煙，空服人員不斷澆水。

行動電源爆炸的事件，層出不窮，今（13）日早上又發生一次，而且還是在飛機上，冒出白煙，許多乘客都被嗆到快不能呼吸，所幸班機平安降落。

畫面中看到飛機上不斷冒出白煙，而且好幾個人都被嗆到不停咳嗽，連忙離開座位，空服人員拿著水瓶不停澆水，驚險瞬間就發生在今天早上7點25分台北飛往札幌的航班。

有乘客轉述才剛起飛不到半個小時，行動電源疑似爆炸，好多人都在尖叫，周圍正在睡覺休息的乘客也都從睡夢中驚醒，接著就聞到空氣中充滿刺鼻的煙硝味，讓大家嗆到快不能呼吸。事發班機隸屬於泰國亞航，對此航空公司回應，的確是因為行動電源導致的事故，持有的乘客因此被輕微燙傷，但還是想要繼續北海道的行程。

廣告 廣告

班機目前已經抵達目的地，準時降落，行動電源已經由台北的航空負責人員處理掉，所幸這起行動電源冒煙事件沒有造成重大事故。航空公司也藉此呼籲大家，不要選用來路不明的行動電源，盡量購買安全的品牌，以免未來發生憾事。

更多三立新聞網報導

「下廚2習慣」很多家庭都在犯！50歲男得肝癌超後悔

外媒揭「這3國」護照太弱 中國人出國怨被歧視：想跳槽到香港

宏都拉斯「親中派」全軍覆沒！國會席位歸零 議長拒認結果

134萬機車車主注意！沒做「這事」恐罰3000 小心被註銷牌照

