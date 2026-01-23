行動電源自燃頻傳 北捷站內即日起勸導勿用

（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北捷運板南線日前因發生行動電源自燃冒煙引發恐慌，為避免類似狀況及維護公共安全，北捷今天宣布，即日起請旅客勿在站內使用行動電源，並已於全線各站配置緊急應變工具。

台北捷運公司今天宣布，即日起進入捷運範圍內請勿使用行動電源，且應妥善保管，若因使用或保管不慎導致發生失火等實質造成公共危險的情事，將依法究辦及進行求償。

北捷安全衛生處長林榮輝接受媒體聯訪表示，行動電源已經成為許多人日常生活必需品，但日前板南線才發生一起自燃冒煙事件，導致旅客恐慌外，車上數百人還須換乘後續列車，前幾天東京地鐵更發生起火狀況，一度造成系統停駛。

林榮輝說，北捷近3年來已發生5件行動電源自燃事件，接下來將加強宣導旅客進入站內就不要拿出來用，若發生火災等實質造成公共危險的情事，不僅會通報警方、依法究辦，還會求償設備及營運損失。

若旅客堅持使用且屢勸不聽，林榮輝坦言，目前尚無法源依據可開罰，且國內外軌道同業都還未有針對行動電源的規範，僅航空公司有明確禁用，但為了公共安全，跟專家討論後仍決定勸導旅客進入捷運系統後請勿使用，並期盼中央正視此事，研擬修正「大眾捷運法」。

北捷表示，已於全線117個車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水等行動電源減火緊急應變工具，供站務人員第一時間依據消防單位建議處置，將起火的行動電源完全浸泡於冷水水桶中，快速降溫阻止復燃。（編輯：林恕暉）1150123