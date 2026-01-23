行動電源自燃風險高 北捷今起加強管制、雙鐵規定一次看

鑒於近期國內外接連發生旅客搭乘捷運時，行動電源自燃冒煙的事件，台北捷運公司今（23）日宣布，即日起旅客進入捷運範圍內，請勿使用行動電源，北捷也在全線117個車站，配置行動電源滅火緊急應變工具，維護行車與公共安全。至於其他公共運輸工具像是台鐵、高鐵針對行動電源又是如何規定旅客使用規則？本文帶您一起了解。

行動電源自燃事件頻傳 北捷籲勿在車站內使用

板南線列車16日晚間發生行動電源冒煙事件，所幸旅客緊急使用滅火器，沒有造成傷亡，不過車廂內一度出現恐慌情況。日本東京地鐵日比谷線21日上午也發生列車車廂內，有行動電源起火，媒體形容火舌一度竄升至接近頭部高度，導致日比谷線全線暫停行駛。

目前國內各軌道運輸系統尚未禁止旅客攜帶行動電源，但基於公共安全考量，北捷將加強宣導，提醒旅客進入捷運系統後勿使用行動電源進行充電，並應選購符合國家標準、通過檢驗的合格產品。

北捷也提醒若行動電源出現變形、異常發熱等狀況，切勿持續使用、帶進捷運站內，以降低潛在風險。

全線車站備妥滅火設備 若危害公共安全將究責

根據消防專業建議，鋰電池一旦發生熱失控，可將起火的行動電源完全浸泡於冷水中，以迅速降溫防止復燃。北捷已於全線車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水等應變器材，一旦發生行動電源自燃或冒煙情形，站務人員將進行處置，並立即通報警消。

行動電源自燃不僅影響行車安全，也可能引發旅客恐慌，甚至造成列車延誤，影響大眾運輸權益。若因使用或保管不慎，導致失火等實質公共危險情事，北捷將依法究辦並進行求償。呼籲旅客隨時留意隨身電子產品狀態，共同維護捷運乘車安全。

雙鐵針對行動電源的最新規定

高鐵採「不離身、不充電、不托運」原則

高鐵去（2025）年也傳出車廂內有旅客的行動電源自燃事件，高鐵也祭出新規定，採「不離身、不充電、不托運」原則，希望旅客配合讓旅程更加安心順利。若使用或保管行動電源不慎造成火警，須負起相關法律與賠償責任。

使用具BSMI或NCC認證的合格行動電源 含鋰電池產品須隨身攜帶保管 行動電源不得放置於行李架或無人看管的行李中 禁止放在皮包或行李內充電 如有變形或異常發熱，應立即停止使用 若因不當使用造成火警，須負法律與賠償責任

台鐵以柔性勸導為主

台鐵雖未明確規定禁令，目前仍以柔性勸導為主，不過提醒旅客乘車時若有攜帶行動電源，最好將行動電源隨身保管，避免放置於行李箱內或寄送託運。如果旅客使用或保管行動電源不慎、造成火災，仍須負相關賠償與法律責任。