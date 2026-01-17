行動電源自燃！ 北捷板南線車廂竄煙霧.乘客恐慌驚逃

台北市 / 綜合報導

台北捷運板南線，昨（16）日晚間10點多，列車行經板橋站時，車廂內突然煙霧瀰漫，還伴隨著燒焦味，嚇壞不少乘客，所幸火勢很快就控制住。捷運公司事後回應，確認是旅客行動電源自燃冒煙，因為緊急噴滅火器處置，車廂內才會煙霧瀰漫，後續安排450名旅客改搭其他列車，還好大家都只是虛驚一場，無人受傷。

民眾說：「車廂的煙嗎？」捷運車廂旅客驚慌逃竄，不斷往前面車廂移動，現場煙霧瀰漫幾乎伸手不見五指，白色粉末飄在半空中，就怕對人體有害，旅客紛紛用手摀住口鼻，昨（16）日晚間台北捷運突傳騷動，原來罪魁禍首是它，民眾說：「行動充著火了。」

廣告 廣告

車廂地板上，一顆行動電源，冒出火煙旁邊已經明顯焦黑一片，目擊民眾說：「車廂中間的煙就是慢慢的，飄過來，然後有聞到，剛好那個時候也到板橋了，所以就是下車，然後下車跑到前面，看那個煙霧，就是很瀰漫。」

事發在台北捷運板橋站，昨（16）日晚間近11點，一名旅客的行動電源自燃，好在他及時用滅火器撲滅沒有延燒，站務人員也迅速趕到控制現場，華視新聞記者李思琪說：「當時這名旅客，就是拿車廂內的滅火器，將行動電源火勢撲滅，每個車廂內都有4支而且就在，門旁邊，讓民眾需要時可以快速取用。」

當時這名旅客，就是緊急拿車廂內的滅火器，將行動電源火勢撲滅，每個車廂都有4支，且就在門旁邊，方便有狀況時快速取用，仔細觀察捷運車廂內，對門就會有一支滅火器，且車廂屬於密閉空間，若突發狀況情況危急，除了可以按下車廂內的對講機，聯絡站務人員，還可以撥打110通知捷運警察。

捷運公司事後也說明，所謂煙霧其實是滅火器的粉塵，現場短時間內排除沒人受傷，後續也安排450名旅客換乘，捷運車廂煙霧驚魂，還好是虛驚一場。

原始連結







更多華視新聞報導

中國飛往南韓航班置物箱起火 行動電源自燃釀禍

驚魂！ 行動電源機上突爆炸自燃 旅客吸毒煙狂咳

中國又1起行動電源自燃！放Apple Store展示桌無故起火 民眾嚇傻

