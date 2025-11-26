行動電源自燃「座椅燒到焦黑」 台鐵提3大安全守則：將向旅客求償

旅客行動電源起火，將台鐵車廂座椅燒出一團焦黑。（翻攝自台鐵粉專）

台鐵區間車今（26日）清晨發生隨身電子產品自燃意外，旅客攜帶的行動電源在列車行駛途中起火，造成車廂內濃煙密布，雖然未造成人員受傷，但座椅被燒出一團焦黑、地板受損，且列車因此延誤約22分鐘；台鐵提醒3大乘車安全守則，強調行動電源若出現自燃情況，不僅造成公共危險，還將向旅客求償。

台鐵臉書粉專曝光這起行動電源自燃意外照片，顯示車廂座椅被燒出一團焦黑，已變焦碳的行動電源在地上，旁邊還有灰燼。這起意外發生在2122次區間車，地點在栗林站附近，初步調查起火源頭是來自旅客背包內的行動電源，行動電源自燃在密閉車廂內迅速引發火勢，所幸列車長與隨車人員即時滅火，並疏散旅客。

台鐵透過臉書粉專呼籲，提醒旅客行動電源等鋰電池產品放在行李架或背包深處，若發生擠壓、撞擊或過熱，往往難以在第一時間察覺，恐釀成嚴重後果，乘車期間使用行動電源，務必要放置眼前隨身攜帶，非必要盡量不使用；隨時留意機體溫度，保持乾燥避免受潮或受熱；行動電源通過經濟部標檢局檢驗合格才放心。





