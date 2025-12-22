行動電源自燃!? NG行為要注意

會使用降噪耳機，主要是，現代人手機不離身，可以看影片跟聽音樂，偏偏手機又很耗電，因此出門身上，或許都會帶一顆行動電源，只是，行動電源爆炸、自燃等等，意外頻傳，避免這種最窘的情況發生，平常要多注意外觀，如果出現膨脹、或者過度撞擊，就別再使用了。

近年來行動電源自燃事件頻傳，尤其在大眾運輸上，一陣濃煙，當下常常讓人膽戰心驚。台鐵公司副總經理劉雙火：「大概兩三個月會有一件這樣子，頻率看起來不是很高，但是它畢竟是一個，會造成恐慌的一個狀況。」

行動電源內部的鋰電池短路或過熱，就會造成起火或爆炸，有可能是電池本身有缺陷、或是過度充電、和遭受撞擊等狀況。3C達人廖阿輝：「比較常見行動電源，容易損壞(的狀況)，就是摔到 摔到故障，或是進水 或在過熱的情況下，通常會有些先例，就是如果你在充電的時候，它溫度高到無法握持，或是說有發生異味了，以行動電源來講，滿常見的一個可以觀察到的就是，它本身已經有變形，甚至有膨脹的情況下，就比較是前期有故障的情況。」

不過市面上行動電源百百種，有無線的、自帶線的、磁吸的，甚至容量和外型都不一樣，究竟要怎麼選怎麼買，才會安全？3C達人廖阿輝：「其實還是要購買相對有大廠牌，符合法規規定，以台灣來講 要有通過BSMI檢驗，各國有各國的檢驗情況，這也會影響到包含你要帶出國，或是在當地使用的狀況，例如像台灣是BSMI，中國的話是要有CCC認證，再來就是 如果是搭機或移動的話，有些在飛機上使用的規定，要符合當地，或是機上相關規定。」

台鐵公司副總經理劉雙火：「我們是希望旅客能夠隨身，況且 擺在你易看見的地方，不可以用大件的行李箱 把它放進去，如果發生自燃現象的話，行李箱是比較難以處理的。」

3C達人廖阿輝：「像這種型態的 充電器跟插頭，還有行動電源做在一起，部分的醫院 ，台灣醫院已經禁止使用了。」

除了台鐵、高鐵會勸導民眾不要讓行動電源離開視線，飛機也有直接規定禁止使用。雖然隨著手機電池越做越好，大家對路上充電的需求逐漸降低，但是依然要注意手上的行動電源是否有問題，避免發生憾事。

